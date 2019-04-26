Хуторяне, знавшие Быстрицкую по съемкам в «Тихом Доне»: «Мы обожали нашу Аксинью»

НА ХУТОРЕ ЕЕ ДО СИХ ПОР ЗОВУТ: «НАША АКСИНЬЯ»

В маленьком хуторе Диченский в Каменском районе Ростовской области с утра местные сообщают друг другу скорбную новость - нет больше их Аксиньи. Именно там и в окрестностях проходили съемки легендарного "Тихого Дона" Герасимова. Для тех, кто тогда жил и рос в тех краях, самым ярким впечатлением до сих пор остаются приезжие актеры. И самой яркой из них была, конечно, красавица Аксинья, а именно - актриса Элина Быстрицкая, которая покорила хуторян.

Старожилы вспоминают: в те годы Каменский район жил съемочным процессом. Рассказывают, что во время поездки актеров в Каменск поезд сделал остановку в Миллерово. Михаил Шолохов выходил на этой станции, чтобы ехать домой в Вешки. Тогда на пероне Элина Быстрицкая спросила писателя - кто же был прототипом образа Аксиньи. Узнав это, актрисе легче было бы сыграть роль. Но писатель ответил - образ литературный, выдуманный.

Быстрицкая быстро полюбилась хуторянам - они терпеливо учили ее носить воду из речки по-своему, по-казачьи. До сих пор в этих местах ее зовут просто - наша Аксинья.

«НИКОГДА НЕ СТАВИЛА СЕБЯ ВЫШЕ НАС»

79-летняя Мария Алексеевна Митрофанова помнит, как проходили съемки в далеком 1956 году. Она одна из двух живущих в хуторе сегодня местных жительниц, которые общались с Элиной Быстрицкой.

- Мне тогда было 17 лет, уже три года как коров доила, ну и значит приехали артисты - красивые все, а Аксинья-то наша - самая видная из них. Очень добрая была, вот помню случай: стояла я на руках качала девочку соседскую. Ждали начала съемок, чтобы посмотреть. Быстрицкая подошла и говорит: «Вот и новая Аксинья растет», взала ребенка и пошла нянчить. Возвращается, а у девочки гостинцы уже.

Всегда со всеми здоровалась наша Аксинья. В хуторе колодец до сих пор стоит, возле него съемки и начинались. Наши местные одевали казачьи наряды и походили утром к месту сбора, человек 30, не меньше. Аксинья жила в городской гостинице, в Каменске. Но никогда она не ставила себя выше нас. В фильме момент есть, когда она провожала Гришку, на войну что ли, и стояла с ребенком на руках. Так перед этой сценой мы ее окружили с бидонами парного молока, стояли, разговаривали, уже и не вспомню о чем. А потом она отошла, платок с плеч скинула, мы ей хором: «Простудишься ж ведь! Мороз!» А она только улыбнулась. Мы вместе и обедали, и молоко пили. Хорошая была, талант от Бога дан. Помню нашу последнюю с ней встречу. Летом возле реки Донец они загорали на берегу - актёр, который Гришку играл (Петр Глебов, - прим. Авт.) с дочкой своей, с женой и Быстрицкая там же. А мы к колодцу неподалеку за водой пришли. Быстрицкая еще смеялась: «Как вы эту воду пьете, там же лягушки плавают?». Так вот, сидит она на берегу в ситцевом сарафанчике, да с белым платком на голове - чтобы солнце не напекло. И говорит: "Скоро съемки закончатся и уедем, а жалко - красота у вас тут невероятная!"

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