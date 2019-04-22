В Ростове-на-Дону полицейский украл сейф с 10 миллионами рублей, после чего ударился в бега

Полиция Первомайского района вновь в центре внимания. На этот раз никаких избиений подозреваемых, побегов в соседнюю страну и жалоб на беспредельщиков-наркобаронов - кража, но какая! Можно сценарий писать для фильма. Страж порядка «переобулся», став грабителем с большой дороги.

- Как установлено в ходе следствия, экс-полицейский выехал для проверки сообщения об обнаружении бесхозного предмета – металлического сейфа, - рассказали в прокуратуре. - Не проведя установленных уголовно-процессуальным законодательством мероприятий, поместил металлический сейф в патрульный автомобиль и покинул место происшествия.

На всякий случай мужчина решил посмотреть содержимое. А в нем - деньги! Очень много денег - 10 миллионов рублей и документы для оформления факта вступления в наследство. Участковый не смог противостоять такому искушению. Понимая, что ему надо отчитаться за сейф и содержимое, он составил документы о том, что там ничего не было, даже приложил липовый протокол осмотра места происшествия, сделав снимок открытого сейфа, мол, если и было что-то, то стащили до его появления.

Понимая, что в перспективе могут быть проблемы (такие деньги у простых семей не водятся, а крутые имеют длинные руки), участковый потихоньку уволился и ударился в бега.

- В настоящее время подозреваемый объявлен в международный розыск, - пояснили в надзорном ведомстве. - Первомайским районным судом г. Ростова-на-Дону в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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