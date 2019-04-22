Выборы меняют и влияют: в Ростове-на-Дону перечеркнули мифы и стереотипы о роли голосования

На минувших выходных в южной столице одновременно на четырех оживленных площадках - перед Донской государственной публичной библиотекой, в парках Октябрьской революции и Левобережном, а также на набережной Дона - прошла промоакция, нацеленная на изменение существующих в обществе стереотипов о том, что участие в избирательном процессе населения ни на что не влияет.

- Еще как влияют! - машет рукой руководитель отдела методической работы и повышения правовой культуры избиркома Ростовской области Василий Волков. - Напрямую. Просто есть сложившийся годами миф, который повторяют некоторые и сегодня: мол, зачем ходить на участки для голосования, если якобы «и так все за нас решено». Мы же хотим вновь и вновь подчеркнуть: это не так. Никто и ни за кого решать не вправе, и каждый сознательный человек, гражданин России, сам делает свой выбор — и нужно понимание, что, возможно, именно от его голоса будет зависеть в конечном итоге результат тех или иных выборов.

Ломать стереотипы в региональном избиркоме взялись наглядно — и подтверждением тому, в частности, был баннер с перечеркнутым куском фразы «ничего не», отчего оставалось только безальтернативное в этом смысле «Выборы меняют».

В сочетании с бодрой музыкой и волонтерами на роликах с флагами, которые раздавали тематические значки и флаеры, а также викториной, в ходе которой всем желающим предлагалось ответить на вопросы о голосовании и избирательном праве, выглядело, надо сказать, весьма убедительно.

- Ну... не знаю, - глядя на это, пожимала плечами пенсионерка Татьяна Витальевна. - Я-то сама всегда хожу голосовать — это у нас, тех, кто вырос в советское время, можно сказать, в крови — гражданский долг, иначе говоря. Но вот сын мой и его жена, им по сорок лет сейчас, они каждый раз смеются над этим — мол, мама, ну что вы глупостями занимаетесь, кому нужен ваш голос? На кого сверху укажут, того и изберут. И не всегда ведь тот кандидат, за которого я голосовала, побеждал... не всегда!

Акция прошла на четырех оживленных площадках южной столицы. Фото: пресс-служба ИК РО.

А вот Игорь К., студент одного из ростовских вузов, между тем, ни на минуту не сомневается, что участие в выборах — дело не просто нужное, но вообще обязательное для всех.

- Потому что проще всего так утверждать: «Ну вот, я не голосовал, и правильно сделал — все равно Иван-Иваныча избрали, я так и знал, что он победит», - полагает молодой человек. - А я всегда вопрос задаю — как можно так заявлять, если ты ничего сам не сделал, чтобы победил не этот, а другой кандидат? А потом начинается — вот, власть все не так делает! Так в том-то и смысл, чтобы самим решать, кому доверить ответственный пост или мандат депутата. Отдай свой голос, прояви свою гражданскую позицию, вот тогда и будет у тебя право что-то критиковать. Я два раза ходил на выборы с тех пор, как мне исполнилось 18 лет, и буду делать это и дальше. Это мое право, и я не собираюсь им жертвовать.

Василий Волков, между тем, признает: наиболее активными, по результатам социсследований, избирателями являются молодежь, как, например, тот же студент Игорь, и люди старшего возраста, вроде Татьяны Витальевны, а вот население в возрасте 35-50 голосовать ходит намного реже.

- Во времена СССР день выборов был праздником, и мы сегодня хотим возродить эту традицию, - отметил представитель облизбиркома. - Наша цель сегодня — донести до людей, рассказать им в такой форме, доступной, непринужденной и легкой, что региональная избирательная комиссия не становится на сторону какого-либо из кандидатов, мы всегда выступаем исключительно на стороне избирателей.

По его словам, такие акции будут проводиться и дальше.

Добавим, что в сентябре текущего года в Ростовской области предстоят выборы в городские думы Азова, Батайска и Таганрога, а также ряд дополнительных местных выборов.