Участник шоу «Голос.Дети» Роберт Багратян угрожал маме, что бросит петь, если та не отпустит его участвовать в конкурсе

В финал шестого сезона «Голос.Дети» вышел 13-летний ростовчанин Роберт Багратян. Талантливый школьник своим голосом и артистизмом покоряет не только наставников, но и зрителей. В Сети у него тысячи поклонников. Корреспондент «КП» поговорила с мамой Роберта, которая рассказала - как долго сын рвался на шоу и почему бабушка должна теперь каждый день готовить ему картошку-фри.

«ПОЧЕМУ ТЫ ЕЩЕ НЕ В «ГОЛОСЕ»?»

- Все сезоны пока шли шоу «Голос. Дети» Роберт рвался в них участвовать, - говорит Асмик, мама юного артиста. - Он поет с малых лет. Постоянно устраивал домашние концерты. Его талант заметила и первая учительница в школе. Она как-то подозвала меня к себе и говорит: «Он поет и на уроках, и на переменах. Отдайте его в вокальную студию». В Чалтыре как раз была такая. Преподавательница увидев Роберта сказала: «Эти глаза и голос! Берем!».

Так первоклассник начал учиться петь у профессионалов. Дальше - больше. Первые места в любых конкурсах, в которых бы он не принимал участие. По словам мамы, Роберт частенько заговаривал о своем участии в шоу «Голос.Дети». Однако каждый раз время подачи заявки истекало. А в этот раз будто сложилось.

- Роберту только ленивый не говорил: «Почему ты еще не в «Голосе?», потому что он поет везде и повсюду, - продолжает мама. - После этого он мне заявил: «Если ты не отправишь меня на «Голос», то я больше не буду петь!». Что оставалось делать? Учительница по пению, когда я обратилась к ней за советом, мне сказала: «Если Богу будет угодно, то он попадет на шоу». И это была судьба: прием заявок еще шел. И, когда нам позвонил продюсер шоу и пригласил Роберта в Москву, он просто кричал от радости. Таким счастливым я сына не видела еще никогда.

КУМИР - ФРЕДДИ МЕРКЬЮРИ

Мама мальчика вспоминает, что они до последнего не были уверены, что дойдут до финала.

- Я ему говорила: «Там столько талантливых детей на кастинге - тысячи, а выберут всего сто. Забудь!», - говорит мать. - А он верил. Когда мы простояли весь день на кастинге, я честно ответила: «Роберт, забудь!» Но к вечеру нас прослушали, а через три дня перезвонили и сказали: «Готовьте, программу!».

Не просто пришлось юному ростовчанину и на слепых прослушиваниях.

- Они шли три дня, - говорит Асмик. - Многих уже взяли, и мест почти не осталось. Мало кто знает, у сына в этот день поднялась высокая температура, связки сели. Но он вышел и исполнил песню «The Show Must Go On» группы «Queen». Он знает весь репертуар Фредди Меркьюри. Это его кумир в части энергетики и подачи.

Чудо произошло - к ростовчанину повернулась одна из наставниц Светлана Лобода.

- Роберт говорил, что сердце у него застучало очень сильно, но он собрался и спел как мог, - говорит мать. - Он вообще говорит, что не стоит переживать и волноваться, когда ты уже вышел на сцену. Главное - показать, на что способен.

Кстати, перед слепыми прослушиваниями Роберт сказал бабушке: «Бабуля, обещаешь, если я пройду, каждый день мне готовить картошку фри?» (мальчик ее обожает, - прим. автр.). Так что теперь она выполняет обещание по первому требованию внука.

«ВЫИГРАТЬ КОНКУРС - ЕГО МЕЧТА»

Сейчас у ростовчанина многотысячная армия поклонников. Мама говорит, что он очень огорчается, когда ему пишут злые комментарии, а вот хорошие, наоборот, вдохновляют выступать еще лучше.

- Я ему говорю: «Роберт, ты должен слушать все, но слышать себя», - делится с «КП-Ростов» мать. - Мечта сына - стать певцом. И по нему видно, что фабрика или производство - это не его мир. Дома он постоянно репетирует, выгоняет нас погулять, а сам разучивает песни.

Одноклассники гордятся известным другом. Но Роберт и до шоу был местной звездой, когда выигрывал и участвовал во всех конкурсах самодеятельности. Кстати, за лето ему предстоит наверстать школьную программу за 7 класс, так как из-за конкурса он многое пропустил.

Сейчас весь его день расписан по минутам - репетиции сменяют одна другую.

- Но он никогда не жалуется, даже когда мы приезжаем домой в двенадцатом часу ночи, - говорит Асмик. - Он очень хочет создать свою собственную звукозаписывающую студию. И, конечно, выиграть «Голос.Дети» это его мечта.

