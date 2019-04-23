В аэропорту «Платов» скончалась 83-летняя пассажирка рейса Ереван-Москва, у которой случился приступ во время полета

Инцидент произошел вечером в понедельник, 22 апреля, на борту лайнера, выполнявшего рейс Ереван-Москва.

- В ходе полета стало плохо гражданке Армении 1935 года рождения, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в Южном следственном управлении на транспорте СКР. - Экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту «Платов». Однако прибывшая по вызову после приземления самолета (около 20.00) бригада скорой помощи не смогла спасти жизнь женщине: она скончалась.

По предварительным данным, причиной случившегося стал сердечный приступ, 83-летняя пассажирка не перенесла нагрузку в полете.

- По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отметили в Следкоме. - Предварительно: смерть наступила от естественных причин, внешних повреждений на теле умершей не обнаружено.

Лайнер, на борту которого находились почти двести пассажиров, по завершении необходимых в таких случаях следственных процедур вылетел к месту назначения.

Аналогичный несчастный случай, напомним, произошел в декабре прошлого года во время рейса Тель-Авив — Москва, когда прямо во время полета скончался 60-летний мужчина, возвращавшийся домой из Израиля, где он проходил в одной из клиник очередной курс лечения по линии кардиологии.

Тогда, правда, из-за того, что рейс тоже был международным, оформление документов заняло гораздо больше времени: самолет вылет в столицу России с опозданием на несколько часов.