Глава департамента транспорта Ростова-на-Дону рассказал, будет ли повышаться тариф за проезд

Транспортные вопросы в прямом эфире: гостем радиостанции «Комсомольская правда Ростов» (89, 8 fm ) стал директор городского департамента транспорта Христофор Ермашов. Он ответил на вопросы журналистов и радиослушателей в прямом эфире.

- Христофор Юрьевич, вы у нас «сапожник в сапогах» - не только руководите общественным транспортом, но сами им активно пользуетесь. Скажите, с какими проблемами вы сталкивались как пассажир?

- С нарушениями интервалов движения автобусов. Бывает, сталкиваюсь с откровенным хамством водителей. Но мы каждый такой вопрос держим на контроле, принимаем к перевозчикам необходимые меры гражданско-правового характера. Ну а если этого недостаточно, то приходится расторгать с ними контракты. Не сразу, конечно. По законодательству, у каждого предприятия есть возможность в течение десяти дней исправиться и привести все в порядок, тогда расторжения не будет. Но это работает только один раз, при повторении такой ситуации у компании уже не будет подобной возможности.

- А реально ли все исправить за десять дней?

- Смотря какие нарушения. Если они касаются выпуска подвижного состава, то тогда достаточно организовать требуемое количество транспорта, предусмотренное контрактом. В этом случае десяти дней будет достаточно. По выпуску, не буду скрывать, у нас есть проблемы по всем предприятиям, это связано с нехваткой водителей. Еще одно частое нарушение — недобросовестная конкуренция. Это когда, например, на конкурс заявляется транспорт на газомоторном топливе, а по факту используется другой. В таких случаях мы не с только расторгаем контракт, но и готовим заявление в УФАС на предмет фактов недобросовестной конкуренции.

Сейчас обращения касаются, в основном, поведения водителей.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Одно время в социальных сетях постоянно сыпались жалобы на ржавые автобусы, оторванные кресла, разбитые окна. Сейчас характер жалоб поменялся?

- Сейчас обращения касаются, в основном, поведения водителей. К сожалению, осталась проблема, когда водители хамят при предоставлении пассажирам льготного проезда. Недавно один гражданин был у меня на личном приеме, я вызывал непосредственно нахамившего водителя. Он долго не хотел извиняться, несмотря на то, что и его руководитель, и директор департамента принесли свои извинения, но позднее признали свою вину. Пассажир остался удовлетворен и поблагодарил нас.

- Позитивные изменения в транспортной сфере действительно заметны. Какими будут ваши следующие шаги?

- Мы должны обеспечить удовлетворительное транспортное обслуживание и стремиться к повышению качества услуг. Это главная задача. Но с другой стороны мы должны создавать условия перевозчикам для предоставления транспортных услуг. У них регулярно возрастают расходы, повышаются требования к безопасности. Все это необходимо учитывать при формировании себестоимости проезда. Мы — орган, которому необходимо балансировать между интересами пассажиров и транспортных предприятий.

Христофор Юрьевич ответил на вопросы журналистов и радиослушателей в прямом эфире.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

- (звонок в студию) Когда исчезнет это старье с 40-го маршрута? У него даже ступеньки проваливаются, дырки видны!

- Все должны понимать, что обстоятельства изменились. Ранее микроавтобусы Hyundai County решали транспортную проблему, заменив «ГАЗели». Сейчас пришло время комфортабельных автобусов среднего и большого класса, в том числе способных перевозить маломобильные группы населения. И естественно, мы стремимся к тому, чтобы у нас использовался, в основном, этот транспорт. Обновление пассажирского состава это поэтапный процесс, не бывает все и сразу. Предприятиям, чтобы закупить новые автобусы, требуется определенный срок. И это очень большие расходы.

- А в связи с этим можно задать вопрос прямо? Тариф на проезд в городе будет повышаться или нет?

- Сейчас этот вопрос находится на стадии рассмотрения. Повысилась цена на дизельное топливо, с 1 июля вступают в силу акты федерального уровня, обязующие предприятия устанавливать в автобусы оборудование ЭРА-ГЛОНАСС, контрольно-кассовую технику, тахографы. Скорее всего, эти факторы приведут к изменениям в тарифах на проезд уже в текущем году. Но при этом мы будем учитывать стимулирование пассажиров к использованию безналичной оплаты. Она даст прозрачность платежей, и водители не будут заинтересованы в гонках за людьми. В некоторые дни доля безналичной оплаты у нас достигает уже 60-70%.

В некоторые дни доля безналичной оплаты достигает уже 60-70%.

- А с мобильного телефона пассажирам можно оплачивать проезд?

- Такая функция уже есть. До конца мая в городе не останется ни одного старого терминала, который не работает с банковскими и мобильными телефонами.

- Люди еще просят внедрить дифференцированную оплату проезда. Это вообще возможно в Ростове-на-Дону?

- Эта тема поднималась еще в 2000-ых годах. Блогеры часто приходят с ней. С учетом уровня конкуренции на рынке транспортных услуг нам для этого нововведения необходима единая служба доходов. Она бы принимала всю плату от пассажиров, и мы бы смогли контролировать, где и сколько поездок совершил конкретный человек. Создать ее в этом, да и в следующем году, не получится, потому что контракты уже заключены, и они не предусматривают наличия подобной службы. Да и процесс ее создание долгий и требует кардинальных изменений в системе.

- (звонок в студию) Если терминал в автобусе не работает, я должна оплачивать водителю наличными? И какую сумму - 20 или 24 рубля?

- Автобус не имеет права выходить на линию с неработающим транспортным терминалом. Предприятие должно заменить эту машину на ту, в которой все работает. Но если вдруг не произвело, то вы должны руководствоваться областным постановлением № 783, в котором написано, что в случае неисправного терминала оплата производится наличными по тарифу для безналичной оплаты. Вы же, когда приходите в магазин с карточкой, а там сломалось оборудование, не заберете домой хлеб и колбасу бесплатно, верно? Но, повторюсь, предприятия не должны выпускать такие автобусы на линию. Обо всех подобных случаях сообщайте нам — будем принимать незамедлительные меры, штрафовать перевозчиков.

- Вы - активный пользователь Интернета, видите, сколько жалоб в социальных сетях на наличие транспорта в вечернее время. Есть такая проблема в городе?

- Проблема есть. В департаменте имеется отдел, специально занимающийся контролем выполнения обязательств перевозчиками. Следим за автобусами через спутниковые системы, собираем данные за неделю, анализируем и отправляем предприятиям. Им просто нецелесообразно нарушать, но если это происходит, мы выписываем претензии и штрафы. Исходя из последних данных, подвижки к улучшению уже есть. Продолжаем работу.

Главная задача - обеспечить удовлетворительное транспортное обслуживание и стремиться к повышению качества услуг.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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