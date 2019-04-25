В Ростове-на-Дону на перекрестке Лермонтовской и Соборного старая акация рухнула на припаркованную машину. Случилось это в районе обеда 25 апреля.

- Ветра совсем не было, теплый солнечный день, - говорят местные жители. - Но дерево начало трещать еще вчера днем, так, что в квартирах было слышно. если честно, было жутковато, мы позвонили в МЧС, но они никого не прислали, может, посчитали наш звонок не таким уж важным.

Место, откуда упала ветка-первоисточник ЧП (помечено красным)Фото: Оксана АРТЕМОВА

По словам очевидцев, причиной ЧП стала ветка соседнего дерева, которая рухнула на сухую акацию. Та не выдержала груза и свалилась прямо на проезжую часть, а заодно и на припаркованный "Субару Форестер". Владелец авто пока не объявился, к сожалению, он не оставил номера телефона за стеклом.

От рухнувшего дерева остался только пеньФото: Оксана АРТЕМОВА

На данный момент движение по Лермонтовской (от Соборного до Красноармейской) невозможно