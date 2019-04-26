Киллеры убили и случайного свидетеля: в Ростове-на-Дону 60-летняя совладелица кафе «заказала» делового партнера

В Ростове-на-Дону задержаны заказчица убийства и четверо исполнителей, которые, как считают в следствии, причастны к гибели двух человек. Как стало известно «КП-Ростов», 60-летняя предпринимательница решила избавиться от делового партнера - 48-летнего совладельца кафе. Долгое время она разрабатывала план, с которым поделилась со знакомым, предложив тому деньги. Он взялся за исполнение «заказа».

- Мужчина привлек к совершению преступления еще троих своих знакомых, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК РОссии по Ростовской области. - Во исполнение задуманного 24 апреля подозреваемые прибыли к месту работы жертвы (в то самое кафе, которое находится в частном доме, где жил деловой партнер - автр), избили его и случайного свидетеля (40-летний сотрудник не успел уйти домой - автр), после чего перевезли потерпевших в Аксайский район, где совершили их убийство.

Несчастных забили до смерти палкой, руками и ногами, а когда они перестали дышать, закопали. Правоохранителям удалось достаточно быстро установить причину исчезновения двух человек, найти их тела и "взять" причастных.

- Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых (двое 21-летних, один 19-летний и 23-летнего) в совершении особо тяжкого преступления, - говорят в ГУ МВД России по Ростовской области.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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