В Ростовской области начал работу центр выдачи паспортов для жителей Донбасса

Сегодня, 29 апреля, в Ростовской области открылся первый центр для выдачи паспортов жителям Донбасса. Располагается он в городе Новошахтинске, что находится практически на границе с Луганской народной республикой, там же действует международный автомобильный пункт пропуска. Пока центр работает в тестовом режиме, сообщил журналистам представитель Главного управления по делам миграции МВД России Кирилл Адзинов. Там принимаются документы от уполномоченных лиц ЛНР, то есть самим гражданам республики сейчас не нужно ехать в Новошахтинск - они подают заявления своим властям. Им предстоит явиться, только когда паспорт уже будет готов. При этом люди могут не отказываться от украинского гражданства.

Дальше таких центров станет больше. Уже завтра, 30 апреля, российские правоохранители обещают открыть аналогичный пункт для жителей Донецкой народной республики.

Напомним, что 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Глава государства заявил, что данное решение носит чисто гуманитарный характер - у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

- Прием заявлений у данной категории граждан будет осуществляться через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР и рассматриваться на территории Ростовской области, где для этого имеются все необходимые условия, включая материально-технические ресурсы и бланочную продукцию, - пояснили ранее в пресс-центре МВД России. - Предположительный срок рассмотрения заявления – до трех месяцев.

Добавим, что жители ЛНР и ДНР, получившие российский паспорт смогут при желании получить загранпаспорт гражданина РФ.

Как в Донбассе готовятся к выдаче российских паспортов 00:00 00:00

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