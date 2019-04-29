В Ростове-на-Дону сериал "Под прикрытием" снимают на развалинах вытрезвителя и в ангаре для ремонта самолетов

В Ростове-на-Дону проходят съемки многосерийного художественного фильма "Под прикрытием". Режиссер сериала - Сергей Ткач. А декорациями картины стали самые разные уголки Ростова-на-Дону - от ангара по ремонту самолётов до развалин старого вытрезвителя.

Ростовчане то и дело встречают знаменитых актеров на улицах, в магазинах, в бассейнах.

- Я пришла в супермаркет за хлебом, смотрю - персонал бегает, говорят, за углом кино снимают, - рассказывает ростовчанка Елена Выставкина. - Думаю, дай и я гляну. За углом - сельмашевская советская баня, а рядом - старое здание бывшего вытрезвителя. Очень колоритное местечко. Там сеткой отгородили пространство для съемки. Вагончик, охранники по периметру. Спросила, можно ли сфотографироваться с Дмитрием Миллером. К моему удивлению, он очень быстро вышел, улыбчивый такой. Говорю, мы с мужем смотрим сериал "Светофор" с вашим участием, очень нравится. Он рассмеялся, пожал мне руку и передал привет мужу.

Ростовчанка Елена Выставкина и актёр Дмитрий Миллер

Сами актеры тоже выкладывают фотографии о своем пребывании в Ростове-на-Дону. Дмитрий Миллер признался, что город вернул его в детство:

- Иду я по Ростову. В бассейн собрался, в рюкзаке все что нужно, даже полотенце прихватил. И вдруг чувствую- запах, такой, особый. А я мимо футбольной поляны оказывается иду. Кто знает поймёт- запах травы с землёй, сыромятной кожи и формы. Пацаны по 10-13 лет играют, тренировка. Кричат. Я стою смотрю. И вот так меня разом- бааах- я ведь все детство с мячом провёл до самой армии. Даже в Динамо показывались. Звезды не сошлись. Через год в армию. Дядька так и сказал, добавил только : извини, старик! Недолго стоял, минут десять. А в бассейне соревнования были. Не попал.

Звездный состав сериала "Под прикрытием": Денис Карасёв, Михаил Гаврилов, Дмитрий Миллер, Сергей Ткачев. Фото: Сохо гранд отель Азов

СЕРИАЛ "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"

Предполагаемая дата выхода на НТВ - 2019 год

Сюжет истории разворачивается вокруг вневедомственного секретного отдела под руководством полковника Егора Соболя (Павел Трубинер), созданного для борьбы с неуловимой преступной группировкой, возглавляемой мифическим «Призраком», которая своими действиями грозит подорвать стабильность государственного устройства. В этом сложном и запутанном деле Соболю помогают опытные наставники – Глеб Дорохов (Владимир Ильин) и Николай Аксёнов (Андрей Ильин).

За спиной «Призрака» стоят влиятельные люди, а его бойцы всегда оказываются на шаг впереди. Когда кого-то из них загоняют в угол - они предпочитают аресту смерть. Соболю становится очевидным, что его команда имеет дело с идейными фанатиками, для которых «Призрак» - учитель и гуру нового порядка.