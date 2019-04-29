"Только дети должны за себя агитировать": Известный блогер Вадим Манукян прокомментировал скандал вокруг шестого сезона «Голос.Дети»
Страсти по поводу скандального финала шоу «Голос. Дети» не стихают вот уже несколько дней. Соцсети заполонил шквал недовольных победой 10-летней дочери участницы «Евровидения» Алсу. Многие посчитали, что победы были достойны и другие дети, а результаты голосования были подтасованы. Свою проверку начал Первый канал.
А пока на эту тему мы поговорили с Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ Вадимом Манукяном
- Я считаю, что Алла Борисовна поступила благородно, потому что ситуация, которая сложилась в финале шестого сезона шоу «Голос. Дети», вышла скандальной, - сказал он вначале разговора. - Да, артисты смогли повлиять на голосование, путем активизации своих фан-клубов. И за дочь певицы Алсу проголосовало большое количество людей. Именно с этим связана та аномалия, о которой говорил Первый канал. Но Алла Пугачева смогла каким-то образом сгладить ситуацию, пригласив талантливых детей-финалистов, которые не смогли в силу этой неприятной ситуации побороться за победу.
Известный блогер Вадим Манукян прокомментировал скандал вокруг шестого сезона «Голос.Дети»
И, безусловно, вручение «Звезд Аллы» и, что самое важное, денежные премии очень важны для будущих талантов. Они могут повлиять на их карьеру, судьбу. У них появится больше шансов и возможностей для своего самостоятельного продвижения. Это большое подспорье.
Алла Пугачева встретилась со своими фаворитами за рамками конкурса. Фото: предоставлено "КП" мамой Роберта Багратяна.
- А как по-вашему, как такой результат мог повлиять на дочь Алсу?
- К сожалению, Микеллу очень жалко. Она попала в очень неприятную ситуацию по вине взрослых, которые в угоду своим амбициям решили сделать из нее карманную звезду. Но, к сожалению, не подумали, какие последствия могут быть у этого решения. Они не просчитали до конца ситуацию. В свое время Первый канал говорил, что взрослые не должны вмешиваться в результаты голосования. Только дети должны за себя агитировать. Надо понимать, что у российских звезд - миллионы подписчиков, который, конечно, очень активны и в соцсетях, и вовремя смс-голосований.
Девочка, на самом деле, конечно, абсолютно ни в чем не виновата. Она пела как могла, она пыталась, она старалась вытягивать. Может, с голосом и были какие-то определенные проблемы - это все для себя отметили, но, собственно, она не виновата в том, что победила. Это проблема взрослых, которые не подумали о ребенке.
- Что бы вы ей посоветовали?
- Такое было всегда: когда люди пытаются немого возвысится за счет оскорбления кумиров и их детей. Хотя, на мой взгляд, очень постыдно говорить гадости по поводу ребенка, это последнее дело. Ей не нужно обращать внимание на крики людей, которые хотят ее остановить или как-то унизить ее родителей. Я советую Микелле не обращать внимание на весь этот скандал, а двигаться дальше: заниматься любимым делом и творчеством. Ей нужно обязательно шлифовать свое мастерство. Я думаю, ей помогут. У нее большие шансы на карьеру, и не меньше, чем у тех детей, которые участвовали в «Голосе» и были лучше с точки зрения вокала. Ей просто нужно отшлифовать свой талант. И у нее все будет хорошо.
- Что значит «карманная звезда»?
- Это когда ребенка пытаются сделать тем, кем он на самом деле не является на данный момент. Мама - звезда, она получила большой успех и на «Еровидении», и на российской эстраде. И, действительно, у Алсу с точки зрения шоу-бизнеса большие успехи. Конечно, хочется продолжения в собственном ребенке. Это нормальное желание родителей.
Известный блогер Вадим Манукян посоветовал дочке Алсу "не обращать внимание на крики людей"
Но, к сожалению, они не до конца понимают, что ребенок пока не готов к этому. Микелла не была готова, чтобы победить в этот раз. Как мы все понимаем, дети звезд - с них всегда больше спрос и это очевидно. То есть именно потому, что их родители известны и популярны, они очень хотят, чтобы природа на них не отдохнула. На мой взгляд, ее рановато выпустили на этот конкурс и на эту победу. По условиям конкурса в нем можно участвовать до 14 лет, время было. Надо было подождать годик-два и она была бы более серьезно подготовлена. И тогда она была бы юной звездочкой, которая достигла определенного мастерства, смогла бы предъявить его на сто процентов, максимально и качественно выступить, чтобы не было никаких вопросов.
Дочь Алсу Микелла Абрамова победила в шестом сезоне проекта "Голос. Дети". Фото: Максим Ли
- Недовольные на этом и других конкурсах есть всегда? Что возмутило в этот раз?
- Стоит говорить о том, что людей возмутило социальное неравенство. Когда у одного ребенка есть большие возможности, в том числе и финансовые, а у других, очевидно, таких нет. Людей это, действительно, возмущает. Кстати, когда в прошлом году победил особенный мальчик, безусловно, зрители его пожалели. Хотя, может быть, с точки зрения профессионального мастерства, другие дети были немного сильнее. И какие-то эмоциональные вещи на голосовании сказываются. Вот мы часто ругаем Евровидение, что добавили туда жюри, а получается решение жюри бывает решающим. Это спорная ситуация: может, в финальном голосовании мнение жюри должно значить немного больше. Трудно сказать. Главное, чтобы не было предвзятости и у жюри, потому что они могут также проголосовать за дочь своей коллеги.
- И как быть?
- Мое личное мнение: на этот конкурс надо приглашать детей, родители которых не участвуют в жизни шоу-бизнеса. Взять случай с тем же Градским, когда его дочь пришла на «Голос». Он ей тогда ответил: «Что ты тут делаешь? Иди, чтобы я тебя здесь не видел». Я понимаю, почему он так говорил. Потому, что «Голос. Дети» это конкурс для тех талантов, родители которых не могут себе позволить качественно продвигать и продюсировать. Чтобы человек из народа стал знаменитым также, как те самые дети знаменитостей.
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