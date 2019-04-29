"Только дети должны за себя агитировать": Известный блогер Вадим Манукян прокомментировал скандал вокруг шестого сезона «Голос.Дети»

Страсти по поводу скандального финала шоу «Голос. Дети» не стихают вот уже несколько дней. Соцсети заполонил шквал недовольных победой 10-летней дочери участницы «Евровидения» Алсу. Многие посчитали, что победы были достойны и другие дети, а результаты голосования были подтасованы. Свою проверку начал Первый канал.

А пока на эту тему мы поговорили с Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ Вадимом Манукяном

- Я считаю, что Алла Борисовна поступила благородно, потому что ситуация, которая сложилась в финале шестого сезона шоу «Голос. Дети», вышла скандальной, - сказал он вначале разговора. - Да, артисты смогли повлиять на голосование, путем активизации своих фан-клубов. И за дочь певицы Алсу проголосовало большое количество людей. Именно с этим связана та аномалия, о которой говорил Первый канал. Но Алла Пугачева смогла каким-то образом сгладить ситуацию, пригласив талантливых детей-финалистов, которые не смогли в силу этой неприятной ситуации побороться за победу.

Известный блогер Вадим Манукян прокомментировал скандал вокруг шестого сезона «Голос.Дети» 00:00 00:00

И, безусловно, вручение «Звезд Аллы» и, что самое важное, денежные премии очень важны для будущих талантов. Они могут повлиять на их карьеру, судьбу. У них появится больше шансов и возможностей для своего самостоятельного продвижения. Это большое подспорье.

Алла Пугачева встретилась со своими фаворитами за рамками конкурса. Фото: предоставлено "КП" мамой Роберта Багратяна.

- А как по-вашему, как такой результат мог повлиять на дочь Алсу?

- К сожалению, Микеллу очень жалко. Она попала в очень неприятную ситуацию по вине взрослых, которые в угоду своим амбициям решили сделать из нее карманную звезду. Но, к сожалению, не подумали, какие последствия могут быть у этого решения. Они не просчитали до конца ситуацию. В свое время Первый канал говорил, что взрослые не должны вмешиваться в результаты голосования. Только дети должны за себя агитировать. Надо понимать, что у российских звезд - миллионы подписчиков, который, конечно, очень активны и в соцсетях, и вовремя смс-голосований.

Девочка, на самом деле, конечно, абсолютно ни в чем не виновата. Она пела как могла, она пыталась, она старалась вытягивать. Может, с голосом и были какие-то определенные проблемы - это все для себя отметили, но, собственно, она не виновата в том, что победила. Это проблема взрослых, которые не подумали о ребенке.

- Что бы вы ей посоветовали?

- Такое было всегда: когда люди пытаются немого возвысится за счет оскорбления кумиров и их детей. Хотя, на мой взгляд, очень постыдно говорить гадости по поводу ребенка, это последнее дело. Ей не нужно обращать внимание на крики людей, которые хотят ее остановить или как-то унизить ее родителей. Я советую Микелле не обращать внимание на весь этот скандал, а двигаться дальше: заниматься любимым делом и творчеством. Ей нужно обязательно шлифовать свое мастерство. Я думаю, ей помогут. У нее большие шансы на карьеру, и не меньше, чем у тех детей, которые участвовали в «Голосе» и были лучше с точки зрения вокала. Ей просто нужно отшлифовать свой талант. И у нее все будет хорошо.

- Что значит «карманная звезда»?

- Это когда ребенка пытаются сделать тем, кем он на самом деле не является на данный момент. Мама - звезда, она получила большой успех и на «Еровидении», и на российской эстраде. И, действительно, у Алсу с точки зрения шоу-бизнеса большие успехи. Конечно, хочется продолжения в собственном ребенке. Это нормальное желание родителей.

Известный блогер Вадим Манукян посоветовал дочке Алсу "не обращать внимание на крики людей" 00:00 00:00

Но, к сожалению, они не до конца понимают, что ребенок пока не готов к этому. Микелла не была готова, чтобы победить в этот раз. Как мы все понимаем, дети звезд - с них всегда больше спрос и это очевидно. То есть именно потому, что их родители известны и популярны, они очень хотят, чтобы природа на них не отдохнула. На мой взгляд, ее рановато выпустили на этот конкурс и на эту победу. По условиям конкурса в нем можно участвовать до 14 лет, время было. Надо было подождать годик-два и она была бы более серьезно подготовлена. И тогда она была бы юной звездочкой, которая достигла определенного мастерства, смогла бы предъявить его на сто процентов, максимально и качественно выступить, чтобы не было никаких вопросов.

Дочь Алсу Микелла Абрамова победила в шестом сезоне проекта "Голос. Дети". Фото: Максим Ли

- Недовольные на этом и других конкурсах есть всегда? Что возмутило в этот раз?

- Стоит говорить о том, что людей возмутило социальное неравенство. Когда у одного ребенка есть большие возможности, в том числе и финансовые, а у других, очевидно, таких нет. Людей это, действительно, возмущает. Кстати, когда в прошлом году победил особенный мальчик, безусловно, зрители его пожалели. Хотя, может быть, с точки зрения профессионального мастерства, другие дети были немного сильнее. И какие-то эмоциональные вещи на голосовании сказываются. Вот мы часто ругаем Евровидение, что добавили туда жюри, а получается решение жюри бывает решающим. Это спорная ситуация: может, в финальном голосовании мнение жюри должно значить немного больше. Трудно сказать. Главное, чтобы не было предвзятости и у жюри, потому что они могут также проголосовать за дочь своей коллеги.

- И как быть?

- Мое личное мнение: на этот конкурс надо приглашать детей, родители которых не участвуют в жизни шоу-бизнеса. Взять случай с тем же Градским, когда его дочь пришла на «Голос». Он ей тогда ответил: «Что ты тут делаешь? Иди, чтобы я тебя здесь не видел». Я понимаю, почему он так говорил. Потому, что «Голос. Дети» это конкурс для тех талантов, родители которых не могут себе позволить качественно продвигать и продюсировать. Чтобы человек из народа стал знаменитым также, как те самые дети знаменитостей.

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