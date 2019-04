Золотой кулон от Примадонны: мама Роберта Багратяна рассказала о встрече сына с Аллой Пугачевой

В скандал, разразившийся во время подсчетов голосов во время финала шестого сезона «Голос. Дети» - с небывалым отрывом от своих конкурентов в нем победила дочь известной российской певицы Алсу, вмешалась Примадонна. Накануне, 28 апреля, Алла Борисовна пригласила своих участников-фаворитов на тайную встречу, где вручила им свою награду.

О том, как все происходило без телекамер и в атмосфере полной секретности, в эксклюзивном интервью газете «Комсомольская правда-Ростов» рассказала мама 13-летнего ростовчанина Роберта Багратяна. Артистичного парнишку называли одним из любимцев публики, а в день финального выступления он потерял голос, но все равно нашел в себе силы и зажег зал.

- На самом деле, все держалось под огромным секретом, - рассказала Асмик. - Я знаю, что она позвонила Светлане Лободе и сказала: «Хочу собрать моих фаворитов и наградить их». Мы все организовали тайно. Дети ничего не знали, думали отправляются в батутный центр - там они всей командой хотели провести время перед отъездом по своим городам. Нас ждала маршрутка. Мы ехали чуть ли не с закрытыми глазами на Рублевку. Когда в одном из ресторанов к нашим детям вышла сама Алла Борисовна, они были в полнейшем восторге. Даже сказали: не надо нам эту победу, это гораздо большая победа.

- Долго они общались?

- Часа два, не меньше. Она с ними очень откровенно разговаривала. Кушали, разговаривали. Алла Борисовна рассказала, что они вместе с Максимом Галкиным после просмотра программы не могли найти себе места. А потом позвонила Светлане Сергеевне (Лободе, - прим. Автр.).

- Что Пугачева подарила?

- Уникальные кулоны «Звезда Аллы», а также фото со своим автографом, где было пожелание каждому из ребят. Это самая, как мне кажется, хорошая и бесценная награда - это благословение самой Примадонны.

- Какое пожелание было для Роберта?

- Она сказала ему: «Живем дальше, ты - мужик, ты должен продолжать свой путь и ни в коем случае не огорчаться». Сын сказал, что о такой встрече даже мечтать не мог! Общаться и слушать ее советы для него было самое главное.

- Уже поступили какие-то предложения от столичных продюсеров, например?

- Поймите меня правильно: мы пока не имеем право ничего рассказывать.

- Дети как-то обменялись телефонами, подписались друг на друга в социальных сетях?

- Ой, что вы, конечно. Они - одна большая команда. И, несмотря на результат, общаются все вместе. Не важно кто и как победил. Итог: голосовали больше. Там все честно. Это проект такой. Кто-то набрал больше, значит люди так голосовали. Получается шоу-бизнес вмешался, что делать. Наверное, поклонники звезд поддерживали.

- Вы уже в родном Ростове-на-Дону?

- Да, я и на работу сегодня вышла. Все поздравляют! А Роберт приехал такой уставший, сказалось волнение последних дней. Сегодня еще решили дать ему отдохнуть. А то он вообще практически не спал - и столько стрессов, и в конце голос потерял. Все это накопилось. Так что сегодня отдохнет, а завтра начнет жить обычной жизнью.

