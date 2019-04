Финалист Роберт Багратян о шестом сезоне "Голос. Дети": "Это такой экстрим, будто стоишь с яблоком на голове, а в тебя из лука стреляют"

В пятницу, 26 апреля, страна узнала имя победителя шестого сезона "Голос. Дети". Ею стала Микела Абрамова. Но до этого несколько часов зрители не отрывались от экранов телевизоров и слали смс за полюбившихся юных артистов. Одним из фаворитов проекта стал 13-летний Роберт Багратян из Ростова-на-Дону. Оглушительный успех, тысячи поклонников и проникновенный голос.

"В ТЕБЕ ЦЕЛАЯ СТИХИЯ"

На шоу Роберт выступал под номером «девять».

- Если он в 13 лет так поет, что будет дальше? - спрашивал то ли себя, то ли зрителей Дмитрий Нагиев.

- В тебе целая стихия, перед тобой нет никаких дверей, ты можешь все и сегодня ты взорвешь зал, - напутствовала певица Светлана Лобода, наставница ростовчанина.

Только позже выяснилось, что на нервной почве у юного певца пропал голос, но он все равно вышел на сцену и спел так, что зрители аплодировали стоя.

- Мы держали кулачки и все случилось, - рассказала Светлана Лобода. - Я рада, что у меня такие потрясающие дети.

"ДЛЯ МЕНЯ НЕ ГЛАВНОЕ ПОБЕДИТЬ"

- Для меня не главное было победить в этом проекте, а главное то, что я хочу донести людям, - рассказал он в эфире Первого канала, - чтобы их это задело. Чтобы они почувствовали тепло в душе и сердце, чтобы у них пошли мурашки по коже. Вот чего я хочу добиться.

И ему это удалось. Говорят, что необыкновенную энергетику мальчугана заметили еще в роддоме.

- Когда Роберт родился, его бабушка увидела его и говорит: «Я стольким детям помогала появиться на свет, но первый раз вижу такие понимающие глаза». Его обаяние было видно сразу, - вспоминает Асмик, мама юного артиста.

"СКОЛЬКО Я СЕБЯ ПОМНЮ, ВСЕГДА ПЕЛ"

Несмотря на то, что в суперфинал Роберт не прошел - зрители проголосовали за его коллегу по команде, но ему удалось запомниться своим артистизмом и голосом. Кстати, Роберт уже давно кумир в своем классе, а в каких бы конкурсах он не принимал участие, он всегда выходил победителем.

- В нашем театре я пою и танцую - это и кавказские, и эстрадные танцы, - рассказывает сам Роберт о том, как жил до проекта. - Я пять лет хожу в музыкальную школу и играю на фортепиано. А сколько себя помню, я всегда пел.

Кстати, парень - левша, поэтому ему немного труднее. Но ему есть на кого равняться.

- Бах был левшой, но многие до сих пор не могут сыграть так, как он, - рассуждает Роберт Багратян.

"Я НАПИШУ ОЧЕНЬ ХОРОШУЮ ПЕСНЮ"

Роберт признается, что его глобальная цель - стать великим певцом.

- Чтобы все знали меня, - мечтает он. - Я напишу очень хорошую песню, чтобы она была у всех на слуху. Хотя понимаю, что надо предпринять очень много усилий, чтобы этого добиться.

Кстати, в Ростове-на-Дону у Роберта большая семья. Частенько домашние концерты он устраивает вместе с восьмилетней сестренкой. А еще он не просто жарит шашлыки, но у школьника есть свой фирменный рецепт. Блюдом собственного приготовления он даже угостил коллег по команде.

- Это такой экстрим, будто стоишь с яблоком на голове, а в тебя из лука стреляют, - сказал про свое участие в "Голосе" Роберт Багратян и поблагодарил всех, кто за него болел.

