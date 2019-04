«Ну что делать, мы в таком мире живем»: мама Роберта Багратяна отреагировала на результаты скандального финала шестого сезона шоу «Голос.Дети»

В ночь на субботу, 27 апреля, в эфире Первого канала назвали победителя шестого сезона «Голос. Дети». Для многих оглушительный успех 10-летней участницы, победившей по результатам смс-голосования с большим отрывом всех своих конкурентов, стал большой неожиданностью. Сначала она стала лучшей в тройке своей наставницы Светланы Лободы, а затем и суперфиналистов.

В Интернете тут же приписали девочке заслуги звездных родственников - ее мама известная российская певица Алсу. Шумиха дошла до того, что даже обещают перепроверить итоги зрительского голосования.

Газета «Комсомольская правда Ростов-на-Дону» дозвонилась маме одного из финалистов шестого «Голоса» - 13-летнего ростовчанина Роберта Багратяна (он был в одной тройке с победительницей). Его многие называли фаворитом проекта и любимчиком публики. Юноша зажег зал даже, несмотря на то, что в тот день от волнения потерял голос, но к концерту восстановился и спел так, что мурашки по коже.

- У нас было сильное напряжение в последний день. Голоса у Роберта не было вообще, но потом все наладилось и он вышел на сцену, - рассказала она.

- Как вам результаты голосования? - задали мы вопрос, который сейчас активно обсуждают зрители проекта на просторах Интернета.

- Ну что делать, мы в таком мире живем. Не могу ничего комментировать. Мы в этом деле первый раз. У меня нет музыкального образования, чтобы я кого-то оценивала или комментировала. Если все честно, то это выбор зрителей.

- Говорят, что хотят перепроверить результаты…

- Пусть поверяют. Я за.

- Но все же финал это тоже здорово, столько соперников... Уже отметили?

- Мы вчера очень поздно закончили. Около двух ночи домой вернулись. Еле отдохнули. Сегодня будем праздновать. Дети хотят пойти всей командой в батутный центр. Сегодня еще погуляют вместе, а завтра уже все отправятся по домам - в свои города.

- В одном из интервью Роберт сказал, что мечтает написать песню. Планы не изменились?

- Конечно, нет. Он обязательно постарается. Только вот сейчас месяцок отдохнем - связки сильно напряжены, а потом потихоньку начнем. Надо от этого уже чуть-чуть отходить.

