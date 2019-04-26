На место взрыва в луганской шахте направлены горноспасатели из Ростовской области

Российские спасатели выехали на помощь в ликвидации последствий взрыва на шахте «Схидкарбон», расположенной на территории Луганской народной республики. Из города Шахты Ростовской области к месту трагедии направлен отряд горноспасателей с необходимым для подобных ситуаций оборудованием.

Как сообщает МЧС России, луганские власти обратились с просьбой о помощи в ликвидации последствий ЧП. В настоящее время, на месте работают местные спасатели. Известно, что взрыв произошел в четверг, 25 апреля, на предприятии в поселке Юрьевка на глубине около 300 метров. В шахте на тот момент находилось 17 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/705470" frameborder="0"></iframe> Спасатели из Ростовской области выдвигаются на помощь в ликвидации последствий взрыва на шахте в ЛНР.МЧС России

По информации «КП», двоих погибших уже достали на поверхность. А те, кто был непосредственно в забоях, считаются пропавшими без вести. Но, учитывая силу взрыва, шансов выжить у них практически не было.

Добавим, шахта «Схидкарбон» является единственной мини-шахтой на территории Лутугинского района. Со второго полугодия 2014 года ее работа была приостановлена в связи с активными боевыми действиями в регионе. Но сотрудники делали все, чтобы сохранить предприятие и не допустить затопления выработок. Шахта возобновила работу только с января 2018-го и за прошлый год добыла 29 868 тонн угля.

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- В этот момент я возился в огороде. Занимаюсь грядочками, как вдруг слышу – взрыв! Сумасшедший взрыв. Подумал, что что-то рвануло - война ведь. А потом понимаю, что это взрыв в шахте, - рассказывает «Комсомолке» бывший начальник участка шахты «Схидкарбон» Владимир Коваленко. - Поднимаю голову, а над головой черный гриб. Все бросаю и бегом бегу на шахту. Прибегаю, а там клубы черного дыма, со ствола валит, все разбито, ничего не гудит. Я сразу оценил обстановку и понял – беда. (подробности)

Версии взрыва на шахте в ЛНР «Схидкарбон»: от взрыва метана до теракта

- Эта мини–шахта считалась опасной, - рассказал «КП» бывший горняк Александр, который проработал там до начала боевых действий несколько месяцев. – Пласты расположены близко от поверхности земли, но это не значит, что метан там не скапливался. Мини–шахты – это легальные «копанки», если так можно выразиться. «Копанок» у нас и при Украине много было. Там нет клетей – копали зубилами, лопатами, отбойными молотками, «обушками». На «Схидкарбоне», конечно, техника получше была. Но все равно, опасно. А что делать? Работы нет, люди готовы рисковать на любой. (подробности)