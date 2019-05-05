Ростов - Краснодар 1:1, 5 мая 2019: обзор матча 27-го тура РПЛ

5 мая 2019 в южной столице состоялся матч 27-го тура РПЛ Ростов - Краснодар. Встреча завершилась вничью - 1:1.

Гости открыли счет на 25-й минуте. После подачи углового защитник ростовчан Иван Новосельцев сфолил на сопернике, и рефери незамедлительно указал на "точку". Споры хозяев с арбитров завершились безрезультатно - пенальти. Форвард Классон четко пробил в угол, хотя вратарь Песьяков угадал направление удара, но справиться с ним не смог - 0:1.

Виктор Классон открывает счет с пенальти. Фото: Денис Демков

Краснодарцы в своем комбинационном стиле продолжали контролировать ход встречи и на исходе первой половины встречи имели шанс удвоить преимущество, но удача была на стороне желто-синих.

После перерыва ростовчане встрепенулись, стали действовать более агрессивно на чужой половине поля. Плюс вовремя подоспели замены: Калачев и особенно Шомуродов добавили азарта атакам хозяев поля, который, как правило, разгонял плеймейкер Еременко. И под занавес встречи настырность подопечных Карпина принесла результат. Выверенная до миллиметра передача Еременко нашла голову Шомуродова, который неотразимо пробил в угол - 1:1 к радости 34 тысяч болельщиков!

89-я минута: Элдор Шомуродов сравнивает счет. Фото: Денис Демков

СТАТИСТИКА

Ростов - Краснодар - 1:1 (0:1).

5 мая. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов-Арена". 34 044 зрителя.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

Голы: 0:1 - Классон (25, с пенальти), 1:1 - Шомуродов (89).

Ростов: Песьяков, Паршивлюк, Хаджикадунич, Чернов, Новосельцев, Гацкан, Ионов (Шомуродов, 66), Еременко, Попов (Сигурдарсон, 90), Глебов (Калачев, 68), Норманн.

Краснодар: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Фьолусон, Газинский, Перейра (Олссон, 83), Классон, Вандерсон (Сулейманов, 70), Игнатьев (Ари, 66).

К радости болельщиков на поле после длительного перерыва из-за травмы вышел Тимофей Калачев. Фото: Денис Демков

МНЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Валерий Карпин, главный тренер Ростова:

Валерий Карпин. Фото: Антон Строкин

- От результата положительные эмоции, от игры - смешанные. Во втором тайме мы выглядели лучше. Еременко? По мышлению на поле и скорости принятия решений он опережает не только своих партнеров, но и 90 процентов Премьер-лиги.

Мурад Мусаев, главный тренер Краснодара:

Мурад Мусаев. Фото: Антон Строкин

- Большую часть поединка мы контролировали игру, но в концовке отдали инициативу сопернику и стали менее агрессивно действовать в отборе. У Ростова стало появляться больше свободных зон, это привело к тому, что мы не сумели удержать победу.

КСТАТИ

Что за шапка на голове Шомуродова?

После выхода на замену, форвард через некоторое время получил травму головы. Врачи "прописали" ему синюю шапку, очень напоминающую ту, в которых играют в водное поло. В итоге Элдор поразил ворота соперника ударом головой будучи в необычном головном уборе и принес своей команде ничью. Тем временем, ФК Ростов уже анонсировал продажу фартовых "шапок-элдорок". "В этих шапках вы будете неудержимы, а ваша голова будет выручать вас в ответственные моменты!, - говорится в Твиттере желто-синего клуба.