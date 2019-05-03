«Пора писать мемуары о побеге жениха!»: Жертва пластического хирурга из Ростова-на-Дону задумалась о собственной книге

Жертва пластического хирурга из Ростова-на-Дону, которая прославилась после своего заявления о побеге жениха из-за неудачной операции на попе (этого труса напугали "гуляющие" импланты), задумалась о книге. Сей умственный процесс проходил в магазине литературы, куда девушка заглянула на досуге. Правда, там роковая блондинка выбирала не издание, а фотографировалась.

- Как вам мой стан, - игриво поинтересовалась Элина у своих подписчиков (авторские орфография и пунктуация сохранены). - Это работницы захотели сфоткать меня! Сами! Попросили сфоткаться у них. А еще и чтоб я книгу написала а они устроят встречу с автором у себя.

Реакция в комментариях последовала мгновенно. Кто-то порекомендовал красотке с неоднозначной внешностью все-таки побольше читать, а кто-то посоветовал послушать умных сотрудников книжного магазина и вооружиться ручкой, да бумагой.

elina_romasenko__ Зашла в книжный почитать.. как вам мой стан?

- Вам пора браться за мемуары, с такой-то яркой жизнью, - написали в комментариях. - Ну и о побеге жениха поподробнее...

Пока блондинка тренируется - выставляет посты в социальных сетях, откуда она с гордостью удалилась не так давно, заявив, что ее копирует новая подружка экс-жениха. Того самого, который сбежал, нащупав импланты на попе.

Если вдруг, кто не знает историю Элины, то с удовольствием и коротко рассказываем: десять лет назад девушка в стремлении стать еще красивее легла на операционный стол. Потом дополнительно кое-что подправила, затем еще немного. Экономический кризис смог остановить блондинку в ее стремлении к совершенству. Потому пока она взяла паузу.

Блондинка стремится к совершенству. Фото: личный архив

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