Авто с пробегом: как вычислить нечестных продавцов

При покупке авто с пробегом всегда имеются определенные риски. В этом случае нужно тщательно проверять техническое состояние автомобиля, документы, множество самых разных параметров. И даже после самого внимательного осмотра можно столкнуться с такой неприятной историей, как скрученный пробег. На эти махинации перекупщики идут довольно часто. Так как же определить реальный пробег у подержанного автомобиля?

Способ № 1. Проверка документов

Сначала желательно проверить сервисный лист. Идеально, если у продавца на руках документ с отметками об обслуживании у официального дилера. В этом случае можно быть на 95% уверенным, что пробег не скручивали. Распространить этот способ можно только на автомобили не старше 12 лет и купленные внутри страны. Автомашины, приобретенные в Канаде или США, можно проверить на специальных онлайн-сервисах.

Если же сервисная книжка на автомобиль 3-5-летней давности была «случайно утеряна» и продавец не стремится ехать в офис автодилера, стоит крепко задуматься о целесообразности такой покупки.

Способ № 2. Компьютерная диагностика

Подключение к машине профессионального сканера в сервисном центре позволит определить целый ряд параметров:

- невредимость подушек безопасности;

- исправность диагностических датчиков;

- состояние электроники и многое другое.

Главное, что сканер находит - это лог журнала с пробегом в ЭБУ. Большое количество автопроизводителей дублирует файл с журналом пробега. Поэтому, если стереть данные в одометре, они сохранятся в журнале.

Способ № 3. Оценка внешнего состояния

Если на кузове автомобиля множество сколов, потертостей, трещин, то можно однозначно утверждать, что пробег этого транспортного средства давно перешагнул 100 000 километров. Реальное состояние кузова после проведенной покраски и полировки можно определить при помощи толщиномера.

Также о сроке эксплуатации могут рассказать степень выработки крепежных болтов и петель дверей автомобиля, наличие неродных стекол, состояние фар.

Авто с пробегом: как вычислить нечестных продавцовФото: Алексей МАТВЕЕВ

Способ № 4. Оценка состояния салона

На значительный пробег могут указывать:

- замена приборной панели (а продавец этот факт отрицает);

- состояние резинок на педалях: чем оно хуже, тем больше пробег, а также наличие специальных накладок, которыми пытаются скрыть реальное положение дел;

- внешний вид рулевого колеса: если кожа на руле перешита, то это повод серьезно задуматься;

- обивка сидений: состояние водительского сидения должно примерно соответствовать степени износа руля. Тщательная химчистка не способна устранить все следы с тканевой обивки. Стоит исследовать нижнюю кромку и оценить ее цвет и фактуру. Кожаные сидения вытираются к 150 тысячам, при таком сроке эксплуатации слезает краска и трескается лак. А после 200 тысяч могут появиться и дыры.

Способ № 5. Работоспособность электроники

Даже у самых навороченных авто до 100 000 километров редко бывают проблемы с электроникой. Необходимо проверить работу кондиционера, стеклоочистителей, поворотников и т.д. Если к их работоспособности много нареканий, стоит лишний раз усомниться в необходимости такой покупки. Бывает, что у подержанного авто практически новый салон. Радоваться этому не стоит. Возможно, эта машина просто собрана из нескольких. В этом случае не помешает консультация квалифицированного кузовщика.

Даже при небольшом подозрении на изменение пробега у приобретаемого авто от покупки нужно отказаться. Если мошенничество налицо, изменение данных о километраже - самое простое, что может вас ожидать.

Лучшее решение при покупке авто с пробегом - это самостоятельная проверка всех узлов. Это позволит сэкономить значительные средства и даст определенный практический опыт. После осмотра 5-6 машин вы научитесь отсеивать «автохлам» и сможете выбрать для себя самый желанный вариант.