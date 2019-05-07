2019-05-07T16:03:21+03:00
Общество

Таинственная смерть: в Новочеркасске похоронили чемпиона России и Европы по бодибилдингу

Почему ушел из жизни 42-летний чемпион и тренер Игорь Байков
Ольга КУПОРОВА
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Игорь ушел из жизни 3 мая. Фото: личная страницаИгорь ушел из жизни 3 мая. Фото: личная страница
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В Новочеркасске похоронили известного спортсмена Игорья Байкова. Смерть 42-летнего чемпиона России и Европы, который вел здоровый образ жизни, был в прекрасной физической форме, оказалась неожиданной для всех. Он ушел из жизни в минувшую пятницу 3 мая, никак не объяснив свой поступок.

Игорь Байков один из самых титулованных спортсменов Ростова-на-Дону. Он доходил до финала Чемпионата Мира среди профессионалов, был многократным финалистом соревнований «mr. Universe» и «mr. World», занимал призовые места в престижных состязаниях во всех уголков планеты. В социальных сетях спортсмен всегда с улыбкой и коллегами. Друзья говорят, что таким он был и в жизни.

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2011, крайний эпизод регулярного тренинга. 115-116 кг стальных мышыц и безрассудной ярости. )))
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- Хороший и веселый парень, с огромнейшим чувством юмора, отличный спортсмен и тренер по фитнесу, - рассказывает чемпион Европы по бодибилдингу, режиссер и сценарист Валерий Локтионов. - Он сделал очень много для развития ростовского бодибилдинга. Я тренировал Игоря с 1993 года по 1999 год, затем он сам начал работать с воспитанниками. Это было его призвание. Считаю читаю, что он был одним из лучших тренеров Ростова на Дону. Почему так случилось? Не знаю. В голову же не залезешь человеку, но учитывая его целеустремленность, оптимизм и волю к победе, случившееся никак не укладывается в голове.

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5 часов утренней гимнастики, ёпта! )) Повзрослел резко и пугающе похож на собственного дедушку. ))
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Увы, регалии и крутые заслуги - это не всегда финансовая стабильность. Несколько лет назад открыл студию персонального тренинга, проводил онлайн-консультации для воспитанников из других городов. Был успех, много воспитанников, интервью СМИ и даже съемки в фильмах (в ленте "Качалка - мой дом родной" Игорь Байков в эпизоде в 1:07). Потом что-то пошло не так. Год назад чемпион радостно сообщил, что выходит из творческого отпуска, готов приступить к тренерской работе. За это время он сделал семь постов, все посвящены культуризму.

- Царство небесное, очень волевой, харизматичный человек Поистине с большой буквы Профессионал. Вечная память, - пишут коллеги в социальных сетях. - Любим, помним, скорбим. Вечером пришло понимание, что это случилось и слезы градом.

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"Ростовианский человек" ))
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Знакомые рассказывают, что последние месяцы для спортсмена оказались очень тяжелыми. Не сложилась личная жизнь, в итоге он жил вместе с мамой. Некоторое время возникали проблемы с работой и, соответственно, с деньгами. О своем тяжелом финансовом положении он не любил распространяться, пытался самостоятельно все решить.

Сейчас в причинах и обстоятельствах гибели чемпиона разбираются правоохранители. Как пояснили в региональном следкоме, по факту гибели тренера и спортсмена началась доследственная проверка.

Художественный фильм "Качалка-наш дом родной" Валерия Локтионова (2016 год).

ИСТОЧНИК KP.RU

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