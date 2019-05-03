2019-05-03T19:41:18+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону скончался чемпион России и Европы по бодибилдингу

Трагедия произошла 1 мая
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Федерация бодибилдинга Ростова-на-Дону и донского региона сообщила печальную новость. Ушел из жизни спортсмен, судья и старший тренер региональной сборной по бодибилдингу Игорь Байков (среди его учеников призеры региональных и всероссийских соревнований). Трагедия произошла 1 мая.

- Игорь Байков – наш единомышленник и коллега, отличный спортсмен, судья и тренер с большой буквы, воспитавший ряд выдающихся спортсменов. Федерация бодибилдинга Ростова-на-Дону и Ростовской области выражает соболезнования родным и близким. Светлая ему память. А было Игорю 42 года, - говорится в официальном сообщении.

institoris_igorbaycovinstitoris_igorbaycov
institoris_igorbaycov
155 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

«Комсомольская правда» приносит глубокие соболезнования родным и близким Игоря Байкова

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Возле Ботанического сада любители пожарить шашлыки случайно спалили Hyundai
В Ростовской области весенняя посевная кампания перевалила за «экватор»
В Ростове-на-Дону задержали 21-летнего парня, на счету которого серия краж из автомобилей
В Ростове-на-Дону 4 и 5 мая ожидается теплая погода
В Неклиновском районе мужчина украл из строящегося дома дорогой настенный котел
В центре Ростова-на-Дону мужчина с ножом напал на прохожего
6 мая в Ростов-на-Дону прибудет ретро-поезд «Победа»
Рыба, раки, да шашлыки: семья Дибровых вкусно отдыхает в Ростове-на-Дону
Житель Новочеркасска разбил стекло Toyota, чтобы украсть видеорегистратор за 10 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону направят 24 млн рублей на ремонт дорожных камер
В Новочеркасске появится новая детская поликлиника
В Волгодонске мужчина угнал у подруги машину
В Ростове-на-Дону у здания штаба Южного военного округа откроют «Аллею Героев»