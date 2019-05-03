В Ростове-на-Дону скончался чемпион России и Европы по бодибилдингу

СЕГОДНЯ 19:35 2019-05-03T19:41:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Федерация бодибилдинга Ростова-на-Дону и донского региона сообщила печальную новость. Ушел из жизни спортсмен, судья и старший тренер региональной сборной по бодибилдингу Игорь Байков (среди его учеников призеры региональных и всероссийских соревнований). Трагедия произошла 1 мая.

- Игорь Байков – наш единомышленник и коллега, отличный спортсмен, судья и тренер с большой буквы, воспитавший ряд выдающихся спортсменов. Федерация бодибилдинга Ростова-на-Дону и Ростовской области выражает соболезнования родным и близким. Светлая ему память. А было Игорю 42 года, - говорится в официальном сообщении.

«Комсомольская правда» приносит глубокие соболезнования родным и близким Игоря Байкова

ИСТОЧНИК KP.RU