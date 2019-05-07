2019-05-07T16:43:49+03:00
Общество

Платные станут бесплатными? Губернатор дал десять дней на решение вопроса парковок Ростова-на-Дону

Предложение должны озвучить минтранс и автоинспекция
Ольга КУПОРОВА
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Сотрудники парковочного пространства продолжают щелкают на камеры всех, кто оставил авто на коммерческих местах, но оштрафовать не могут.Сотрудники парковочного пространства продолжают щелкают на камеры всех, кто оставил авто на коммерческих местах, но оштрафовать не могут.Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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Проект платных парковок в Ростове-на-Дону можно считать провальным. Водителей, которые изначально во время опроса администрации города заявили о своем несогласии с введением парковок, так и не смогли убедить по-хорошему платить за стоянку своих «железных коней». Аргументы ростовчан известны - парковки сделали в карманах, которые асфальтировали за бюджетные средства, деньги собирает частная компания с уставным фондом в 10 тысяч рублей (в казну идет 15% от общей суммы), а стоимость парковки в 35 рублей в час слишком завышена.

Убеждать водителей по-плохому пока не могут. На данный момент законодательство не позволяет автоинспекции передавать данные владельцев машин для оформления штрафов. Результат - как оставляли автомобили повсюду, так и продолжают. Никакого порядка, о котором говорили чиновники, когда вводили платные парковки.

На прошедшем заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Василий Голубев напомнил об этом.

- Сегодня само по себе парковочное пространство в Ростове работает плохо, - цитирует «Дон-24» Василия Голубева. - Это значит, что автомобиль стоит там, где хочется водителю. А это, в свою очередь, значит, что затрудняется движение: сужаются наши улицы, переулки, подъезды. Этим вопросом должны быть все озабочены. И министр транспорта, и ГИБДД, и администрация города. В условиях, которые сегодня есть, никакие меры не принимаются, а вы все сидите и чего-то ждете.

По мнению губернатора, в донской столице необходимы дополнительные меры по урегулированию дорожного движения, в частности, хаотичной парковки транспорта. Глава региона поручил администрации города и министерству транспорта разработать предложения по наведению порядка на ростовских автомагистралях (читать - как платное станет бесплатным, пусть и временно - до внесение изменение в законодательство). На все про все - десять дней.

Штрафы не пугают ростовчан Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Штрафы не пугают ростовчанФото: Ирина ПОТЕРЯ

Система платных парковок, напомним, появилась в Ростове-на-Дону осенью 2016-го: за то, чтобы оставить своего четырехколесного коня на выделенном месте, "попросили" по 35 рублей за каждый час стоянки. Поначалу они пустовали: автомобильный народ боялся штрафов (1,5 тысячи рублей) за неоплату, а потом оказалось, что у "Парковочного пространства" нет доступа к базе данным ГИБДД, то есть сфотографировать машину могут, а узнать имя владельца - нет.

Но власти города продолжали угрожать нарушителям созданием некой базы, которая будет использована после подписания соглашения.

- Существует областной закон N 273-ЗС «Об административных правонарушениях», и в нем - статья 5.3 «Невнесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами)». Наказание за неоплату парковки - штраф в размере 1500 рублей.- Можно предположить, что речь идет о реализации данных, которые находятся в создаваемой базе нарушителей, - говорит юрист Николай Головко.

Однако существует давность привлечения к административной ответственности. Согласно КОАП, постановление по делу не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения правонарушения. Теоретически, если соглашение о передаче данных водителей заработает, то пригласят в суд тех нарушителей, которые не оплачивали парковку в течение трех месяцев до дня подписания документа, и соответственно, после. Но дата подписания этого соглашения остается открытой. Еще летом в СМИ появилась информация о том, что договор с МВД, который даст возможность передавать персональные данные оператору коммерческих автомобильных «карманов», ожидается к осени, после чего опять наступила тишина. А количество автомобилистов, которые не платят, считая в том числе, что ранее эти парковочные места были оборудованы за счет налогоплательщиков, а теперь средства идут в карман частника, растет.

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Пожалуй, пока никто и не может похвастаться этими лаврами. Да, мест для парковки в центре теперь — навалом. Но машины-то, на которых приезжают в этот район водители (не только, к слову, ростовчане, но и из так называемой агломерации "Большой Ростов"), никуда не делись! Они, как выяснила «Комсомолка», теперь оккупировали ближайшие к офисам их владельцев дворы. Хотя, с другой стороны, нет и выстроенных, как было прежде, вторых и третьих рядов на проезжей части, отчего для движения на той же ул. Красноармейской местами оставалось полтора ряда (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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