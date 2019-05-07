Платные станут бесплатными? Губернатор дал десять дней на решение вопроса парковок Ростова-на-Дону

Проект платных парковок в Ростове-на-Дону можно считать провальным. Водителей, которые изначально во время опроса администрации города заявили о своем несогласии с введением парковок, так и не смогли убедить по-хорошему платить за стоянку своих «железных коней». Аргументы ростовчан известны - парковки сделали в карманах, которые асфальтировали за бюджетные средства, деньги собирает частная компания с уставным фондом в 10 тысяч рублей (в казну идет 15% от общей суммы), а стоимость парковки в 35 рублей в час слишком завышена.

Убеждать водителей по-плохому пока не могут. На данный момент законодательство не позволяет автоинспекции передавать данные владельцев машин для оформления штрафов. Результат - как оставляли автомобили повсюду, так и продолжают. Никакого порядка, о котором говорили чиновники, когда вводили платные парковки.

На прошедшем заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Василий Голубев напомнил об этом.

- Сегодня само по себе парковочное пространство в Ростове работает плохо, - цитирует «Дон-24» Василия Голубева. - Это значит, что автомобиль стоит там, где хочется водителю. А это, в свою очередь, значит, что затрудняется движение: сужаются наши улицы, переулки, подъезды. Этим вопросом должны быть все озабочены. И министр транспорта, и ГИБДД, и администрация города. В условиях, которые сегодня есть, никакие меры не принимаются, а вы все сидите и чего-то ждете.

По мнению губернатора, в донской столице необходимы дополнительные меры по урегулированию дорожного движения, в частности, хаотичной парковки транспорта. Глава региона поручил администрации города и министерству транспорта разработать предложения по наведению порядка на ростовских автомагистралях (читать - как платное станет бесплатным, пусть и временно - до внесение изменение в законодательство). На все про все - десять дней.

Штрафы не пугают ростовчанФото: Ирина ПОТЕРЯ

Система платных парковок, напомним, появилась в Ростове-на-Дону осенью 2016-го: за то, чтобы оставить своего четырехколесного коня на выделенном месте, "попросили" по 35 рублей за каждый час стоянки. Поначалу они пустовали: автомобильный народ боялся штрафов (1,5 тысячи рублей) за неоплату, а потом оказалось, что у "Парковочного пространства" нет доступа к базе данным ГИБДД, то есть сфотографировать машину могут, а узнать имя владельца - нет.

Но власти города продолжали угрожать нарушителям созданием некой базы, которая будет использована после подписания соглашения.

- Существует областной закон N 273-ЗС «Об административных правонарушениях», и в нем - статья 5.3 «Невнесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами)». Наказание за неоплату парковки - штраф в размере 1500 рублей.- Можно предположить, что речь идет о реализации данных, которые находятся в создаваемой базе нарушителей, - говорит юрист Николай Головко.

Однако существует давность привлечения к административной ответственности. Согласно КОАП, постановление по делу не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения правонарушения. Теоретически, если соглашение о передаче данных водителей заработает, то пригласят в суд тех нарушителей, которые не оплачивали парковку в течение трех месяцев до дня подписания документа, и соответственно, после. Но дата подписания этого соглашения остается открытой. Еще летом в СМИ появилась информация о том, что договор с МВД, который даст возможность передавать персональные данные оператору коммерческих автомобильных «карманов», ожидается к осени, после чего опять наступила тишина. А количество автомобилистов, которые не платят, считая в том числе, что ранее эти парковочные места были оборудованы за счет налогоплательщиков, а теперь средства идут в карман частника, растет.

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Пожалуй, пока никто и не может похвастаться этими лаврами. Да, мест для парковки в центре теперь — навалом. Но машины-то, на которых приезжают в этот район водители (не только, к слову, ростовчане, но и из так называемой агломерации "Большой Ростов"), никуда не делись! Они, как выяснила «Комсомолка», теперь оккупировали ближайшие к офисам их владельцев дворы. Хотя, с другой стороны, нет и выстроенных, как было прежде, вторых и третьих рядов на проезжей части, отчего для движения на той же ул. Красноармейской местами оставалось полтора ряда (подробности)