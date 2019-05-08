"Живу без воздуха": в Ростове-на-Дону дитя войны 13 лет не может выйти на улицу

- Я, деточка, фашистов видела, самых настоящих, не киношных. Они такие зверства творили, загоняли стариков и детей в сараи и сжигали, - начинает рассказ 84-летняя Зинаида Михайловна.

Коренная ростовчанка, она встретила Великую Отечественную войну в шестилетнем возрасте. Их дом в Ленгородке разбомбили, папа пропал без вести, и мама с двумя дочерьми отправилась в эвакуацию в сторону Сталинграда.

- Не все солдаты на поле боя видели то, что видела я в семь лет своими глазами. На всю жизнь врезалась в память картина... Идут люди по степи, а там в поле росли красные маки. Тут вдруг налетают "мессершмиты" и бомбят нас... И вот кругом лежат убитые в этих красных маках - то ребенок без головы, то мертвая мать с плачущим над ней сынишкой, - со слезами на глазах рассказывает пенсионерка. - Мы чудом выжили, ночевали в лесу, но под Сталинградом нас поймали фашисты. Маму повесили, а я попала в детский дом, потом меня в 1949-ом прабабушка забрала обратно в Ростов. Я работала с 14 лет, по камушкам разбирала наш город после бомбежек.

Но встретились мы с Зинаидой Окрочковой не вспоминать прошлое, а поговорить о настоящем. 13 лет назад, в декабре 2005 года, с ней произошло несчастье. Женщину на Центральном рынке сбила тачка, перевозившая яйца. Сама она рассказывает, что от удара пролетела несколько метров, а рабочий, кативший тачку, так и не понес должного наказания. Три месяца пенсионерка лежала в больнице, получила первую группу инвалидности и с тех пор не может нормально ходить. Ноги жутко опухли, кое-как женщина выучилась передвигаться с черепашьей скоростью на специальных ходунках. Однако ее маленький дом на улице Баумана не приспособлен для такого жильца. От двери до асфальта ведут четыре старых ржавых ступеньки, спуститься по ним женщина физически не может. Вот так она стала заложником собственного дома.

- Я уже 13 лет живу без воздуха. Не могу даже во двор выйти, подышать, - жалуется Зинаида Михайловна.

Пенсионерка не может выйти из своего дома на ходунках.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Чтобы нормально спуститься, ей нужны широкие бетонные ступеньки, а лучше пандус. Она много лет говорит об этом чиновникам из соцзащиты, но помощи не находит - денег на изменение порога у них не находится. Но что говорить о ступеньках? С соседнего старого здания на домик пенсионерки уже несколько лет сыпятся кирпичи. В конце 2018 года они пробили крышу, и в образовавшуюся дыру тут же натекла вода. Это сделало одну из двух комнат женщины непригодной для жилья. Она просто закрыла ее и перебралась жить во вторую, но и там потолок уже начал протекать. Зинаида Михайловна боится, что как-нибудь ночью штукатурка рухнет ней прямо на больные ноги.

- Как тут жить? У меня ни горячей воды, ни отопления, крыша течет, туалет провалился, дует из всех щелей, зимой у камина сижу. Я обращалась за помощью много раз, но мне постоянно говорят, мол, это твоя собственность, и ничего мы тебе делать не будем, - сокрушается пенсионерка. - Мол, родственники пусть помогают. Но у меня сын умер 28 октября в возрасте 58 лет, тоже больной был. Сестра умерла в Новочеркасске 4 мая, я даже на похороны к ней съездить не смогла. Нет у меня больше родственников! На похороны все деньги отдала. Просила помощи, а мне отвечают, что не положено, - я не малоимущая.

Дыра в потолке в доме пенсионерки.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Женщина получает пенсию в 17 тысяч рублей, но этих денег не хватает, чтобы решить ее коммунальные проблемы. Кроме того, жалуется она, постоянно растут расценки на услуги соцработников.

- Померить давление - 16 рублей, дать воды, чтобы запить лекарство, - тоже 16 рублей, - говорит Зинаида Михайловна, показывая распечатки. - Подмести, пыль вытереть стоит 23 рубля. А соцработник мне говорит: "Я только вот там вытру и запишу, что вытерла пыль". Они вообще ничего не убирают. Видишь, сейчас более-менее чисто? Знаешь кто это убрал? Четыре девочки из колледжа вчера приходили ко мне, как к ребенку войны, и навели порядок. Вот так.

Ростовская пенсионерка вовсю ругает соцзащиту города. Она обвиняет служащих в том, что не получает реальной помощи, а иногда слышит в свой адрес откровенные насмешки.

- Кто этим чиновникам доверил власть?! Обращаться к ним за помощью бесполезно! Куда не позвони: ничего мы тебе делать не будем! А как они со мной разговаривают! Издеваются только. Недавно по телефону вообще сказали: "Да что там эта война, она давно была, пора уже забыть". Как так можно?! Я им отвечаю: "Да вы хуже фашистов!" - рыдает Зинаида Михайловна. - Им в СИЗО надо работать с преступниками, а не с больными стариками!

Со соседнего дома на жилье ростовчанки падают кирпичи.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

"Комсомольская правда" будет следить за судьбой Зинаиды Окрочковой.