2019-05-08T22:37:51+03:00
Общество

В Таганроге капитан дальнего плавания построил дом-корабль

На воплощение мечты у моряка ушло более миллиона долларов
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Дом-корабль в Таганроге.Дом-корабль в Таганроге.Фото: из архива героя публикации
Изменить размер текста:

В центре города Таганрога вырос необычный дом. Местный житель построил на своем участке натуральный корабль - с носом, якорями, мачтой, иллюминаторами и гордой надписью «Варягъ» на борту. Горожане наблюдают за грандиозной стройкой во 2-ом переулке несколько лет. Здание уже успело стать местной достопримечательностью. Сам дом - белый, наверху развивается Андреевский флаг.

Таганрожцы говорят, что внутри располагается частная баня, но все оказалось не так приземленно. Как удалось выяснить «КП», это здание - мечта 50-летнего капитана дальнего плавания, который медленно, но верно реализует свою задумку на протяжении многих лет, когда сходит на берег.

Моряк со стажем Алексей Лебедев трудился штурманом с 1990 года. Сначала в военно- морском флоте, затем в рыболовецком, далее перешел на крупнотоннажные танкера, в 2005 году стал капитаном супертанкеров, а затем работал по контрактам за рубежом. В основном, приходилось работать в пиратских районах, рискуя жизнью, за что получал двойной оклад. И вот куда он вложил заработанные деньги. Алексей говорит, что стройка потребовала более миллиона долларов. Но он не беспокоится об этом — вложенные средства вернутся, когда он откроет в "корабле" оздоровительный центр.

Алексей Лебедев во время заграничного рейса. Фото: из архива героя публикации

Алексей Лебедев во время заграничного рейса.Фото: из архива героя публикации

- На втором этаже расположена шикарная русская паровая баня и бассейны, - рассказывает капитан. - В планах окружить корабль красивым полимерным морем, доделать главную палубу, а также сделать солевую комнату на первом этаже. Стройка будет идти еще два с половиной года. А пока я снова готовлюсь идти в рейс.

Но не все у капитана получается так радужно, о некоторых моментах строительства он говорит без улыбки.

- Имел неосторожность довериться некоторым строительным фирмам, отдавал деньги, возвращался из рейса - ничего не сделано. По исполнительным листам с 2014 года мне должны более 3 миллионов рублей, однако, ни копейки еще никто не вернул. И приставы ничего не могут поделать, - возмущается Лебедев. - Зимой работать на стройке особенно тяжело. В газ врезаться не дают, так как строительство еще не завершено, хотя есть и проект, и техусловия, вся газовая разводка проведена. А электричество у нас в городе для предпринимателей стоит 8 рублей киловатт.

Добавим, что название «Варягъ» Алексей придумал не просто для красоты, он посвятил свое детище подвигу российских моряков времен Русско-Японской войны 1904-1905 годов, которые отважно сражались, а затем затопили свой крейсер, чтобы он не достался врагу.

Фото Игоря Коврова из группы ВК "Ростов Главный".

Фото Игоря Коврова из группы ВК "Ростов Главный".

Кстати, дома-корабли разбросаны по всему миру, особенно много их в Америке. В Лондоне есть паб, похожий на лодку, в Дубае — здание таможни, а в Гонг-Конге целых два отеля внешне напоминают громадные судна, одно из них — натуральный Ноев ковчег. Теперь этот список пополнился домом из Таганрога.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Ростове-на-Дону разрушена могила одного из последних матросов легендарного крейсера «Варяг»

Сегодня уже немногие знают, что есть на Братском кладбище южной столицы одна могила, которая вправе считаться настоящим памятником воинской доблести: там покоятся останки Ивана Ефимовича Капленкова — последнего матроса легендарного крейсера «Варяг», первым, вместе с канонерской лодкой «Кореец», принявшего удар японской эскадры в 1904-м, который и стал началом Русско-Японской войны. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ростовчанина будут судить за убийство пенсионерки, которую больше года считали пропавшей
С 10 мая два ростовских трамвая изменят свои маршруты
Летом 2019 года "Ростов-Арена" перейдет в собственность донского региона
Отключения воды в Ростове-на-Дону запланированы на 14 и 16 мая 2019
В Ростове-на-Дону открыли памятную доску в честь героя Александра Печерского
"Ой, у вас нога сильно загнулась": пловчиха Влада Чигирева поразила подписчиков фото на кровати
В Ростове-на-Дону уволили охранника, устроившего потасовку на парковке из-за 10 рублей
«Что за купальник?»: Подписчики обсуждают сверхоткровенный наряд известной пловчихи Юлии Ефимовой
«Не своди с ума»: Пышногрудая «Мисс Россия»Татьяна Котова опубликовала снимок с глубоким декольте
«Цвет настроения - лето»: Блондинка Виктория Лопырева опубликовала солнечное фото
Отключение света 12 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Не пропустите! Приглашаем ростовчан в тур по автосалонам города!
ПАО «МТС» стал официальным поставщиком услуг связи для футбольного клуба «Ростов»
В Ростове-на-Дону объявили награду за информацию о живодере, который подстрелил кошку
В Новочеркасске молодой человек забрался на грузовой поезд и погиб
Ростовская АЭС принимает долевое участие в финансировании строительства новой медсанчасти в Волгодонске
Осужденному лётчику Константину Ярошенко в американской тюрьме удалили полип из желудка
Погода в Ростове-на-Дону 9 мая 2019: ливень и до плюс 20 градусов
В Ростовской области больницу оштрафовали на 260 тысяч рублей за просроченные лекарства
Отключение света в Ростове-на-Дону 8 мая 2019: где и когда
«Красивая королева»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько порадовала новым образом на Красной площади
«Побольше бриллиантов»: «Мисс Россия» Татьяна Котова побывала в гостях у Максима Галкина
«На фото грудь шикарная»: Недавно родившая Виктория Лопырева опубликовала снимок в купальнике
«Красивая девочка»: Пловчиха Юлия Ефимова устроила красочную фотосессию в Будапеште
В Ростове-на-Дону вечером 9 мая будут работать дополнительные автобусы, трамваи и троллейбусы