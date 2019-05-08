В Таганроге капитан дальнего плавания построил дом-корабль

В центре города Таганрога вырос необычный дом. Местный житель построил на своем участке натуральный корабль - с носом, якорями, мачтой, иллюминаторами и гордой надписью «Варягъ» на борту. Горожане наблюдают за грандиозной стройкой во 2-ом переулке несколько лет. Здание уже успело стать местной достопримечательностью. Сам дом - белый, наверху развивается Андреевский флаг.

Таганрожцы говорят, что внутри располагается частная баня, но все оказалось не так приземленно. Как удалось выяснить «КП», это здание - мечта 50-летнего капитана дальнего плавания, который медленно, но верно реализует свою задумку на протяжении многих лет, когда сходит на берег.

Моряк со стажем Алексей Лебедев трудился штурманом с 1990 года. Сначала в военно- морском флоте, затем в рыболовецком, далее перешел на крупнотоннажные танкера, в 2005 году стал капитаном супертанкеров, а затем работал по контрактам за рубежом. В основном, приходилось работать в пиратских районах, рискуя жизнью, за что получал двойной оклад. И вот куда он вложил заработанные деньги. Алексей говорит, что стройка потребовала более миллиона долларов. Но он не беспокоится об этом — вложенные средства вернутся, когда он откроет в "корабле" оздоровительный центр.

Алексей Лебедев во время заграничного рейса.Фото: из архива героя публикации

- На втором этаже расположена шикарная русская паровая баня и бассейны, - рассказывает капитан. - В планах окружить корабль красивым полимерным морем, доделать главную палубу, а также сделать солевую комнату на первом этаже. Стройка будет идти еще два с половиной года. А пока я снова готовлюсь идти в рейс.

Но не все у капитана получается так радужно, о некоторых моментах строительства он говорит без улыбки.

- Имел неосторожность довериться некоторым строительным фирмам, отдавал деньги, возвращался из рейса - ничего не сделано. По исполнительным листам с 2014 года мне должны более 3 миллионов рублей, однако, ни копейки еще никто не вернул. И приставы ничего не могут поделать, - возмущается Лебедев. - Зимой работать на стройке особенно тяжело. В газ врезаться не дают, так как строительство еще не завершено, хотя есть и проект, и техусловия, вся газовая разводка проведена. А электричество у нас в городе для предпринимателей стоит 8 рублей киловатт.

Добавим, что название «Варягъ» Алексей придумал не просто для красоты, он посвятил свое детище подвигу российских моряков времен Русско-Японской войны 1904-1905 годов, которые отважно сражались, а затем затопили свой крейсер, чтобы он не достался врагу.

Фото Игоря Коврова из группы ВК "Ростов Главный".

Кстати, дома-корабли разбросаны по всему миру, особенно много их в Америке. В Лондоне есть паб, похожий на лодку, в Дубае — здание таможни, а в Гонг-Конге целых два отеля внешне напоминают громадные судна, одно из них — натуральный Ноев ковчег. Теперь этот список пополнился домом из Таганрога.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Ростове-на-Дону разрушена могила одного из последних матросов легендарного крейсера «Варяг»

Сегодня уже немногие знают, что есть на Братском кладбище южной столицы одна могила, которая вправе считаться настоящим памятником воинской доблести: там покоятся останки Ивана Ефимовича Капленкова — последнего матроса легендарного крейсера «Варяг», первым, вместе с канонерской лодкой «Кореец», принявшего удар японской эскадры в 1904-м, который и стал началом Русско-Японской войны. (подробности)