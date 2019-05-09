2019-05-09T18:34:03+03:00
Победа

Фотографии и видео Парада Победы 2019 в Ростове-на-Дону: хмурое небо праздник не испортило

Парад Победы 9 мая 2019 в Ростове-на-Дону глазами корреспондентов "КП" [фото, видео]
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
В строю Бессмертного полка не только молодое поколение.В строю Бессмертного полка не только молодое поколение.Фото: Оксана АРТЕМОВА
Изменить размер текста:

9 мая 2019 года Ростов-на-Дону отметил 74-ю годовщину Великой Победы, состоялись военный парад и шествие "Бессмертного полка". Подведем некоторые итоги этого торжественного дня.

За день до торжества синоптики пугали дождем и ветром, но, к счастью, непогода проявила себя только серыми тучками, из-за которых все равно выглядывало солнце. Парад начался в 10 часов утра. По Театральной площади прошли маршем более 2600 военнослужащих ЮВО. Открыли торжество девочки-барабанщицы из Белокалитвинского кадетского корпуса.

Праздничный флешмоб на Театральной площади. Фото: Александр СТЕПАНОВ

Праздничный флешмоб на Театральной площади.Фото: Александр СТЕПАНОВ

Достойная смена поколению победителей. Фото: Александр СТЕПАНОВ

Достойная смена поколению победителей.Фото: Александр СТЕПАНОВ

Вслед за шеренгами солдат и кадетов двинулась механизированная колонна. Ее возглавили легендарные танк Т-34 и БМ-13 "Катюша", найденные на полях Великой Отечественной войны и восстановленные реставраторами техники. Зрители впервые увидели бронеавтомобили "Тайфуненок" и "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет-ДМ", а также бронеавтомобили "Тайфун", "Тигр" и "Рысь", танки Т-72-Б3, буксируемые гаубицы 2А65 "Мста-Б", боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", подвижные береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".

Однозначно, "Триумф". Фото: Максим КАДАЕВ

Однозначно, "Триумф".Фото: Максим КАДАЕВ

За военными машинами выдвинулась колонна байкеров из мотоклуба "Ночные волки". В этом году их ряды составили 74 мотоцикла - столько же, сколько лет исполнилось Великой Победе. За ними на радость всем пришедшим на парад поехали машины войны - экспонаты Донского военно-исторического музея - с реконструкторами в кабинах.

Мотоколонна "Ночных волков". Фото: Максим КАДАЕВ

Мотоколонна "Ночных волков".Фото: Максим КАДАЕВ

Горожане встречали ретро-технику радостными криками. Фото: Максим КАДАЕВ

Горожане встречали ретро-технику радостными криками.Фото: Максим КАДАЕВ

Завершило торжество шествие "Бессмертного полка". Тысячи горожан прошли по Театральной площади и Большой Садовой с портретами фронтовиков. По данным организатора Андрея Кудрякова, в акции приняли участие 110 тысяч ростовчан. Для сравнения, в 2018 года фиксировалось цифра в 100 тысяч человек.

Бессмертный полк снова побил свой рекорд - более 105 тысяч человек! Фото: Максим КАДАЕВ

Бессмертный полк снова побил свой рекорд - более 105 тысяч человек!Фото: Максим КАДАЕВ

№-летний Рома стоит в очереди, чтобы пройти металлоискатели и встать в строй Бессмертного полка. Фото: Оксана АРТЕМОВА

№-летний Рома стоит в очереди, чтобы пройти металлоискатели и встать в строй Бессмертного полка.Фото: Оксана АРТЕМОВА

Кстати, в этот знаменательный день радио "Комсомольская правда Ростов" (89,8 fm) впервые вышло за рамки студии и вело трансляцию с улицы. Горожане могли подойти и записать поздравление для ветеранов, которые затем попали в эфир.

Открытая студия радио "Комсомольская правда Ростов" на Большой Садовой. Фото: Максим КАДАЕВ

Открытая студия радио "Комсомольская правда Ростов" на Большой Садовой.Фото: Максим КАДАЕВ

Ростов-на-Дону. Парад Победы 2019. Полное видео.канал Россия24

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ростове-на-Дону скончался известный хирург Геннадий Чиж
В Ростове-на-Дону на участке улицы Стабильной запретят остановку
Перед 9 Мая ростовчане избавились от раритетных снимков военной техники
Более 110 тысяч ростовчан прошли в строю "Бессмертного полка"
Ростовчанина будут судить за убийство пенсионерки, которую больше года считали пропавшей
С 10 мая два ростовских трамвая изменят свои маршруты
Летом 2019 года "Ростов-Арена" перейдет в собственность донского региона
Отключения воды в Ростове-на-Дону запланированы на 14 и 16 мая 2019
В Ростове-на-Дону открыли памятную доску в честь героя Александра Печерского
"Ой, у вас нога сильно загнулась": пловчиха Влада Чигирева поразила подписчиков фото на кровати
В Ростове-на-Дону уволили охранника, устроившего потасовку на парковке из-за 10 рублей
«Что за купальник?»: Подписчики обсуждают сверхоткровенный наряд известной пловчихи Юлии Ефимовой
«Не своди с ума»: Пышногрудая «Мисс Россия»Татьяна Котова опубликовала снимок с глубоким декольте
«Цвет настроения - лето»: Блондинка Виктория Лопырева опубликовала солнечное фото
Отключение света 12 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Не пропустите! Приглашаем ростовчан в тур по автосалонам города!
ПАО «МТС» стал официальным поставщиком услуг связи для футбольного клуба «Ростов»
В Ростове-на-Дону объявили награду за информацию о живодере, который подстрелил кошку
В Новочеркасске молодой человек забрался на грузовой поезд и погиб
Ростовская АЭС принимает долевое участие в финансировании строительства новой медсанчасти в Волгодонске
Осужденному лётчику Константину Ярошенко в американской тюрьме удалили полип из желудка
Погода в Ростове-на-Дону 9 мая 2019: ливень и до плюс 20 градусов
В Ростовской области больницу оштрафовали на 260 тысяч рублей за просроченные лекарства
Отключение света в Ростове-на-Дону 8 мая 2019: где и когда
«Красивая королева»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько порадовала новым образом на Красной площади
«Побольше бриллиантов»: «Мисс Россия» Татьяна Котова побывала в гостях у Максима Галкина
«На фото грудь шикарная»: Недавно родившая Виктория Лопырева опубликовала снимок в купальнике
«Красивая девочка»: Пловчиха Юлия Ефимова устроила красочную фотосессию в Будапеште
В Ростове-на-Дону вечером 9 мая будут работать дополнительные автобусы, трамваи и троллейбусы