Фотографии и видео Парада Победы 2019 в Ростове-на-Дону: хмурое небо праздник не испортило

9 мая 2019 года Ростов-на-Дону отметил 74-ю годовщину Великой Победы, состоялись военный парад и шествие "Бессмертного полка". Подведем некоторые итоги этого торжественного дня.

За день до торжества синоптики пугали дождем и ветром, но, к счастью, непогода проявила себя только серыми тучками, из-за которых все равно выглядывало солнце. Парад начался в 10 часов утра. По Театральной площади прошли маршем более 2600 военнослужащих ЮВО. Открыли торжество девочки-барабанщицы из Белокалитвинского кадетского корпуса.

Праздничный флешмоб на Театральной площади.Фото: Александр СТЕПАНОВ

Достойная смена поколению победителей.Фото: Александр СТЕПАНОВ

Вслед за шеренгами солдат и кадетов двинулась механизированная колонна. Ее возглавили легендарные танк Т-34 и БМ-13 "Катюша", найденные на полях Великой Отечественной войны и восстановленные реставраторами техники. Зрители впервые увидели бронеавтомобили "Тайфуненок" и "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет-ДМ", а также бронеавтомобили "Тайфун", "Тигр" и "Рысь", танки Т-72-Б3, буксируемые гаубицы 2А65 "Мста-Б", боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, противотанковые ракетные комплексы "Хризантема", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", подвижные береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".

За военными машинами выдвинулась колонна байкеров из мотоклуба "Ночные волки". В этом году их ряды составили 74 мотоцикла - столько же, сколько лет исполнилось Великой Победе. За ними на радость всем пришедшим на парад поехали машины войны - экспонаты Донского военно-исторического музея - с реконструкторами в кабинах.

Мотоколонна "Ночных волков".Фото: Максим КАДАЕВ

Горожане встречали ретро-технику радостными криками.Фото: Максим КАДАЕВ

Завершило торжество шествие "Бессмертного полка". Тысячи горожан прошли по Театральной площади и Большой Садовой с портретами фронтовиков. По данным организатора Андрея Кудрякова, в акции приняли участие 110 тысяч ростовчан. Для сравнения, в 2018 года фиксировалось цифра в 100 тысяч человек.

Бессмертный полк снова побил свой рекорд - более 105 тысяч человек!Фото: Максим КАДАЕВ

№-летний Рома стоит в очереди, чтобы пройти металлоискатели и встать в строй Бессмертного полка.Фото: Оксана АРТЕМОВА

Кстати, в этот знаменательный день радио "Комсомольская правда Ростов" (89,8 fm) впервые вышло за рамки студии и вело трансляцию с улицы. Горожане могли подойти и записать поздравление для ветеранов, которые затем попали в эфир.

Открытая студия радио "Комсомольская правда Ростов" на Большой Садовой.Фото: Максим КАДАЕВ