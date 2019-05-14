2019-05-15T15:49:11+03:00
Общество

К летнему сезону в Ростовской области откроют 127 пляжей

Водолазы проверяют дно водоемов, а санитарные врачи - качество воды
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: Николай ОберемченкоФото: Николай Оберемченко
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Три недели остается у спасателей, чиновников сотрудников Роспотребнадзора, чтобы дать свое добро на открытие мест отдыха у воды. Пока известны предварительные результаты. Заявили о своем желании открыть сезон администрации 127 пляжей, которые должны предоставить не только список документов, но и доказать, что они готовы принять отдыхающих и обеспечить их безопасность. В частности, обязательно должны быть пункты спасателей и медицинской помощи, таблички с указанием температуры воды, мусорные урны и места для переодевания.

В нынешнем году областное правительство смягчило требования к открытию мест отдыха. Это так называемые малые пляжи, которые могут принять не более 100 человек. Там предполагается наличие пунктов спасателей, но обязательно инструменты для помощи тем, кто тонет (в частности, спасательные круги на щитах и спасжилеты). А вот купание детей без присмотра взрослых на таких пляжах не допускается. Говорят, открытие новых небольших пляжей особенно актуально для сельской местности, где крупные создавать и содержать слишком затратно.

Известно, что на сегодняшний день областными спасателями обследовано 14 акваторий пляжей, в том числе два детских. Спланировано обучение более 100 работников спасательных постов на пляжах, обучено 88 человек по программе «матрос-спасатель». Но, как говорится, все-таки важны профилактические меры, чтобы отдыхающие понимали элементарные правила — не купаться в незнакомых местах, не принимать на грудь изрядное количество алкоголя, не совершать подвиги по типу: «ай да на тот берег».

- На прошлой неделе специалистами областных служб экстренного реагирования проведено порядка 170 рейдов и выездов, а также более тысячи бесед по правилам безопасности на воде, выдано около 600 памяток, - говорит заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

ВНИМАНИЕ!

На пляжах и других местах массового отдыха запрещается:

- купаться в необорудованных местах и местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями;

- заплывать за буйки, подплывать к моторным, парусным судам и другим плавсредствам;

- прыгать в воду с катеров, лодок, сооружений, не приспособленных для этих целей;

- загрязнять водные объекты, оставлять мусор на берегу;

- купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Телефон для вызова спасательных служб – 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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