Андрей Малахов поддержал петицию ростовского блогера о награждении бортпроводника Максима Моисеева

В Интернете набирает обороты петиция о том, чтобы присвоить борпроводнику Максиму Моисееву «Золотую звезду» Героя России посмертно. Молодой человек погиб, спасая пассажиров, при пожаре в самолете в аэропорту «Шереметьево». ЧП произошло 5 мая этого года.

Ее автор - известный ростовский блогер Вадим Манукян. К слову, с ним согласны больше 12 тысяч человек. В числе них и популярный российский телеведущий Андрей Малахов. Накануне, 14 мая, он написал, что обязательно подпишет петицию, хотя и мало верит в действенность каких-либо обращений.

Андрей Малахов известен своим неравнодушием.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Для меня очень ценна эта поддержка Андрея, - рассказал газете "Комсомольская правда-Ростов" Вадим Манукян, - потому что у него большие медийные ресурсы, в том числе на ТВ. И таким образом о петиции узнают еще больше человек. Главное, что он и в этом плане показал себя, прежде всего, как человек неравнодушный. Для меня это, действительно, важно.

- Под петицией уже тысячи подписей, что пишут в комментариях?

- Все комментарии только в поддержку этого посмертного награждения. Нет ни одного негативного отклика, который можно было бы воспринять даже двояко. Люди сплотились в одном порыве и ждут, чтобы этот человек был посмертно отмечен государством. А именно - высшим званием страны - «Золотой звездой» Героя России посмертно. На самом деле, многие пользователи социальных сетей считали своим долгом распространить ее дальше. После поддержки Андрея Малахова их стало на тысячу больше и это, уверен, еще не предел.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, известный ростовский блогер Вадим Манукян. Фото: БОГОМОЛОВ Илья.

- А как по-вашему, семья Максима знает об этой петиции?

- Мне в социальных сетях писали близкие друзья Максима, говорили: "Поддерживаем и распространяем". А еще была преподавательница, которая сообщила - все добрые слова про Максима, настоящая правда. Он, действительно, был таким - неравнодушным и с большим сердцем человеком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Больше тысячи человек подписали петицию ростовчанина о награждении бортпроводника Максима Моисеева «Золотой Звезды» Героя России посмертно

- Надо сказать, что петиции я уже давно не писал, - рассказал газете «Комсомольская правда-Ростов» Вадим Манукян, - потому как немного разуверился в этом инструменте. Но эта история с Максимом тронула меня настолько, что я не мог остаться равнодушными. При этом она затронула чувства очень многих людей, и я понял, что все-таки нужно попытаться достучаться до властей. Я понимаю, что самого Максима уж не вернешь, но, как мне кажется, это будет большим облегчением его семье, в том числе будут и какие-то материальные выплаты за этот героический поступок (подробности)

КОНКРЕТНО

Подписать петицию можно здесь (перейти)