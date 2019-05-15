В центре Ростова-на-Дону коммунальный фонтан повредил машины и залил балконы

Недобрым оказалось утро 15 мая для жителей дома № 45 по переулку Нахичеванский (пересечение с Пушкинской, возле РостГМУ). Как сообщают очевидцы, прямо возле здания образовался коммунальный фонтан. Струя воды доходила почти до крыши многоэтажки.

- Вода свободно заливала все балконы вплоть до 7 этажа и бортик 8, - написал очевидец.

Камнями повреждены не только стекла многоэтажки, но и припаркованные автомобили. Местные жители пояснили, что виной всему, скорее всего, опрессовка тепловых сетей. Трубы не выдержали напора, в результате и образовался фонтан. Рабочие достаточно быстро устранили утечку, но местные жители еще долго будут вспоминать происшествия. Судя по видео, на нескольких этажах владельцы оставили открытыми балконы, потому «сюрприз» ожидает тех, кто вечером вернется после работы домой.

Прорвало трубу на пер. Нахичеванском 45 15.5.2019 Ростов-на-Дону Главный.

В социальных сетях с юмором отнеслись к ситуации (здесь и далее авторские пунктуация и орфография сохранены): «Зато машины помыло», «Вышел на балкон и сразу принял душ», «У кого-то на балконе сейчас бассейн», «Сегодня жара до 28+, а водичка по-любому холоденькая», «Где то здесь нашли мы золото», «Это Венеция, детка».

Место порыва. Фото: ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

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