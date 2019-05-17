Экс-депутат Госдумы от Ростовской области Вадим Варшавский пойдет под суд за неуплату налогов на полмиллиарда рублей

В Ростове-на-Дону начинается новый крупный судебный процесс — над экс-депутатом Госдумы от Ростовской области, который был некогда одним из самых богатых людей России из списка «Финанс.», бизнесменом Вадимом Варшавским, которому инкриминируется неуплата налогов в особо крупном размере.

Как сообщили «Комсомольской правде» в СКР, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд — для «рассмотрения по существу». Расследованием, уточнили в Следкоме, к слову, занимался второй отдел ведомства, который ведет особо важные деле по преступлениям против государственной власти и в сфере экономики. А раскрутили следователи события пятилетней давности.

- По версии следствия, в 2014-2015 годах генеральный директор Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ), действуя путем включения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию, умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 497 миллионов рублей, - рассказали в Следственном комитете.

Вадим Варшавский, состояние которого в конце «нулевых» оценивалось почти в 20 миллиардов рублей, человек для донского региона хорошо знакомый — во-первых, он представлял Ростовскую область в федеральном парламенте, во-вторых, у него здесь давно имелись бизнес-интересы. И время от времени у Варшавского возникали конфликты с региональной властью.

Еще в 2009-м тогдашний губернатор Владимир Чуб на совещании по вопросам погашения долгов по зарплате на шахте «Восточная», основным потребителем угля которой и должен был быть принадлежавший Варшавскому металлургический завод, резко высказался по его поводу:

- Собственник группы компаний «Эстар» депутат даже не Законодательного собрания области, а Государственной думы! - заявил тогда Чуб. - Мы можем говорить о том, чтобы исключить его из «Единой России», чего это мы позоримся? А потом и из Думы уйдет. Вы ему так и передайте. Хитрость хитростью, но не надо увиливать... Не справляетесь с работой — продавайте свой бизнес, рассчитывайтесь с людьми, и — скатертью дорога отсюда, из Ростовской области!

Из Госдумы он действительно через некоторое время ушел. А вот завод остался. Более того — возникли через некоторое время и новые проекты: в частности, по созданию предприятия по переработке зерна для производства аминокислот «ДонБиоТех» и завершения строительства 5-зведочного отеля Hyatt Regency Don-Plaza, который должен был появиться к ЧМ-2018. Ни тот, ни другой так и не были завершены при его участии, обернувшись конфликтами уже с нынешним руководством области.

А чуть больше года назад, в марте 2018-го, Вадим Варшавский был задержан в Москве по обвинению в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, похищенных, по данным следствия, у коммерческого банка.

КСТАТИ

В 2007-м Варшавский устроил в Ростове-на-Дону концерт Элтона Джона в честь пуска своего завода

Сегодня, пожалуй, уже мало кто помнит, но концерт знаменитого Элтона Джона в июле 2007-го на Театральной площади организовал именно Вадим Варшавский — не просто так, конечно, а в честь пуска первой очередь как раз Ростовского электрометаллургического завода (на самом деле предприятие находится в Шахтах). Ну и, разумеется, событие приурочили еще и к 70-летию Ростовской области.

- Почему Элтон Джон? - объяснял журналистам сам Варшавский. - История такова. Это был май 1979-го. Мы были студентами Московского горного института и вместе с моим другом Левой (сейчас он управляющий одной компании) жили в общежитии. Тут стало известно, что приедет Элтон Джон, уже тогда он был очень популярным. Пропустить такое событие не могли, а было время курсовых работ. Тогда решили, что Лева будет писать сразу две курсовые, а я стоять в очереди за билетами на концерт. Стоял двое суток, но купил. Концерт Элтона Джона был просто потрясающим и запомнился, пожалуй, на всю жизнь. Недавно я присутствовал на благотворительном вечере в Лондоне, посвященном сбору средств для клиники для больных лейкозом, там выступил Элтон Джон. Я не выдержал, подошел к нему, представился и рассказал про тот концерт, про то, что приглашаю с концертом в Россию, в Ростов. Элтон разулыбался, потеребил по щеке и сказал: «Ты фанат мой, я приеду!»

Тогда для певца создали целый концертный городок, который готовили три дня, для чего из Москвы на шестнадцати грузовиках привезли все необходимое музыкальное оборудование, а непосредственно перед театром Горького возвели несколько белых шатров. Для Элтона в его апартаментах воссоздали копию интерьера его дома. Как и было указано в райдере звезды, для него подготовили две большие бутылки воды San Pellegrino, дюжину маленьких бутылок Evian, канистру диетической колы и охлажденное молоко 2-процентной жирности и 300 мл соевого молока, а столы накрыли белыми льняными скатертями.

Концерт в Ростове-на-Дону собрал почти сто тысяч зрителей.