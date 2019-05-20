«Дефиле в купальниках и сомнений не осталось»: 102-килограммовая жительница Ростова-на-Дону выиграла конкурс красоты «Мисс Русь-2019»

В Ростов-на-Дону с очередной победой вернулась красавица Ксения Усолкина. Модель прославилась на весь мир после того, как ради конкурсов красоты похудела на 50 килограммов. После развода ростовчанка решила круто изменить свою жизнь: взялась за себя и, как результат, это уже ее третья серьезная победа. Так, на конкурсе в Турции «Мисс Вселенная» ее так и называли «Большая симпатичная Россия» (после похудения вес модели составляет 102 килограмма, - прим. автр.), на это раз - в Москве, своей красотой она сразила самого Никаса Сафонова.

Никас Сафронов пообещал написать портрет ростовчанки. Фото: архив Ксении Усолкиной.

«ТАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ РУССКАЯ ЖЕНЩИНА!»

Надо сказать, и на этот раз модель смогла удивить всех. Ограничений для участниц в конкурсе «Мисс Русь» не было. Поэтому, когда на подиум на фоне привычных конкурсанток 90х60х90 вышла пышнотелая модель-ростовчанка, даже члены жюри ахнули. Только представьте купальник, расшитый камнями Сваровски, и корона на голове! Это уже была серьезная заявка на победу!

Так, кроме дефиле в купальниках участницам предстояло продемонстрировать творческий номер, выход в вечернем платье и рассказать о себе в конкурсе «Визитка». Когда после всех конкурсных испытаний, назвали имя Ксении Усолкиной, она даже не удивилась.

stepanmen Финал конкурса красоты Мисс Русь 2019 Благодарю всех кто принимал в этом живое участие.

- Я ехала туда как обычно, только за победой, - призналась победительница газете «Комсомольская правда-Ростов». - Мне не нужны были вторые и третьи места. И на самом деле даже организаторы были поражены моей самоуверенностью, а я была настроена без шуток. Так и получилось.

Мне прямо так и сказали:

- Таких эмоций и грации больше ни у кого не было. Именно такой и должна быть русская женщина.

Перед победой в конкурсе красавица похудела на 50 килограммов. Фото: архив Ксении Усолкиной.

ТЕПЕРЬ И НА «МИСС ЕВРОПА»

Кстати, в жюри конкурса был и известный на весь мир художник Никас Сафронов.

- Он пообещал написать мой портрет, - говорит Ксения. - Сказал, что у меня очень красивые черты лица. Вот, надеюсь, на скорую встречу и такой эксклюзивный подарок от великого мастера.

К слову, Ксения в корне изменила свою жизнь после победы в своем первом конкурсе красоты, на который в шутку пришла с весом в 152 килограмма. После этого она решила не только всерьез заняться своей фигурой, но и оставила профессию эколога.

Теперь ростовчанке предстоит участие еще в одном международном конкрсе. Фото: архив Ксении Усолкиной.

- Теперь я женщина-праздник, - смеется красавица, которая теперь работает в Доме культуры. - Знаете, в один момент мне так надоела рутина, что даже не важна была зарплата. Я хотела ходить на работу с удовольствием. Так и произошло. И, кстати, об этом ни грамма не жалею. Сейчас вот развиваю себя. Мечтаю о заграничном контракте в качестве модели size pluse.

Кстати, после победы в конкурсе «Мисс Русь» Ксению ждет еще одно испытание: международный конкурс «Мисс Европа» в Македонии. В том, кому там достанется победа, ростовчанка даже не сомневается.

Ксения не сомневалась в своей победе. Фото: архив Ксении Усолкиной.

ТТХ

Рост - 177 см,

Объем груди - 118 см,

Объем талии - 96 см,

Объем бедер - 120 см.

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Надо сказать, что когда-то «Mrs Universal», на которую теперь весь год будут равняться все красавицы мира, когда-то весила 152 килограмма. И даже тогда ради шутки решила выйти на сцену конкурса «Мисс РЖД» (красавица работает экологом на железной дороге, - прим. автр.).

- Я сидела на совещании и получила сообщение от профкома: «На конкурс можем еще одну участницу добавить, будешь тринадцатой?» А я сижу и думаю: «Буду! Почему бы и нет? » - вспоминает красавица. (подробности)