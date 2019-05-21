Под Ростовом в заброшенном доме нашли медвежонка на цепи

Первыми забили тревогу жители улицы Первомайской села Кулешовка, которые услышали подозрительный рев из дома. В нем долгое время никто не жил, иногда бездомные устраивали попойки, но их быстро усмирял участковый. А тут рев явно явно не человека и странный шум. Мужики скооперировавшись, чтобы в случае атаки дать достойный отпор, осторожно заглянули за входную дверь и ахнули - по комнате на цепи гулял медведь. Самый настоящий! Перекрестившись, селяне стали думу думать. Медведь был не агрессивный, но явно голодный. Он с удовольствием начал есть предложенные кусок колбасу и хлеб.

- Мы привыкли ко всякому, - смеясь рассказывает житель улицы Первомайской. - В доме, который раньше принадлежал сельскохозяйственному предприятию, бывают периодически шумные гулянки, но медведь - впервые.

Узнав о соседстве, жильцы провели стихийное собрание, вызвав представителей сельской администрации и полицию. Потом началась шумиха. Пока сотрудники различных инстанций думали, что делать с косолапым, добрые селяне поставили Мишу на прокорм - стали носить ему кашу с мясом. Тот быстро понял, что каждый раз с людьми появляется еда, потому вполне спокойно выходил из комнаты, заслышав голоса людей.

Медведь в Кулешовке.

- Нормальный он, спокойный, только голодный, - пояснили селяне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/710156" frameborder="0"></iframe> Медведь в заброшенном доме.

Судьба Миши уже определена — он будет находиться в одном из донских зоопарков. Сейчас стражи порядка пытаются выяснить владельца медведя, который оставил животное на цепи. Судя по состоянию, в котором находился несчастный косолапый, хозяину грозит уголовное дело за издевательство над животным.