Что нашли во время обыска в элитном особняке заместителя губернатора Ростовской области

В Интернет попали кадры обыска в особняке заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша, который курирует (пока он в должности, никто его не уволил) строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Высокопоставленный чиновник жил в роскошном доме. На стенах - пафосные картины, где главный герой - хозяин.

На полу - дорогой паркет. Гардеробная на зависть модницам: свыше 20 костюмов явно недешевых брендов, рядом - полки с обувью. Все аккуратно и благородно. Мебель явно не из ближайшего рынка. Но главное нашли в сейфе - наличность и коллекция дорогих швейцарских часов.

- Похоже, есть интересный экземпляр - Vacheron Constantin Оverseas Chronograph платина, с сапфировым стеклом, цена от полутора миллионов рублей, - говорит эксперт. - Это одна из самых дорогих и престижных марок часов. Хороший вкус. Эти часы с памятью, которая запрограммирована механическим образом на много лет вперед. Они будут правильно показывать дату в течение целого столетия.

... А вот еще - с подарочной упаковкойФото: СОЦСЕТИ

Еще эксперты рассмотрели титановые Blancpain Fifty Fathoms Chronograph, цена которых в районе двух миллионов рублей (на официальном сайте 1 млн 800 тысяч). Оговоримся - не факт, что это они, но очень похоже. А вот шкатулка, где находились часы, точно не простая. Красное дерево. Стоимость стартует от 70 тысяч рублей.

И еще.Фото: СОЦСЕТИ

Отдельного слова достойны картины с изображением Сергея Сидаша. Особенно одна. На ней изображен мужчина в форме летных войск времен Великой Отечественной войны, очень похожий на заместителя губернатора донского региона. На груди - звезда Героя Советского Союза. Вдруг, если кто не знает, это высшая государственная награда. В официальной биографии заместителя губернатора о такой награде ничего не сказано.

Сергей Сидаш в 2017 году заработал 3,5 млн рублей. Фото: сайт правительства РО

Мы тут покопались в декларации Сергея Сидаша и выяснили. Либо у него богатые родственники, либо он очень экономный человек. За 2017 год он заработал 3,5 миллионов рублей, когда коллекция часов, попавшая на снимки, тянет на добрые десять миллионов. Кстати, официально он является владельцем особняка площадью 200 квадратных метров, а также трех квартир, у него два земельных участка (2 и 6,6 сотки), а также автомобиль BMW X5. Он тоже фигурирует на снимках.

На стенах - картиныФото: соцсети

Напомним, Сергей Сидаш был задержан в рамках уголовного дела, которое уже назвали «золотые пески». Во время строительства нового стадиона в Ростове-на-Дону в рамках подготовки чемпионата мира по футболу использовали более дешевый песок, нежели тот, который был указан в техническом задании. Как это скажется на состоянии стадиона, построенного рядом с Доном на сложном грунте, пока неизвестно. Зато известна «сэкономленная» сумма – около 223 млн рублей. По делу уже задержан бывший министр строительства.

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