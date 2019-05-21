Дело о «золотом песке»: в Ростовской области задержан замгубернатора Сергей Сидаш

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя губернатора по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша. В его служебном кабинете проходят обыски, а накануне искали документы в доме чиновника.

Официального сообщения еще не поступало, но известно, что обыски связаны с уголовным делом, которое было возбуждено в отношении другого высокопоставленного чиновника - бывшего министра строительства донского региона, это так называемое «дело о золотом песке».

В частности, выяснилось, что во время подготовки Ростова-на-Дону к чемпионату мира по футболу, было похищено порядка 220 миллионов рублей. Согласно версии правоохранителей, схема была такой: при создании подходов и поездок к стадиону (здесь проходили игры ЧМ-2018) использовали более песок низкого качества, нежели было прописано в проекте и техническом задании.

В кабинете заместителя губернатора прошел обыск

Скандал грянул месяц назад, уже после того, как министр строительства Николай Безуглов, который курировал подготовку, уволился. Говорят, он уже знал о том, что под него «копают», потому решил действовать на опережение — тихо уйти в отставку. На данный момент его подозревают в в злоупотреблении должностными полномочиями.

Что касается Сергея Сидаша, то он работает в правительстве долгое время. Пять лет занимал пост министра ЖКХ, потом был советников главы донского региона, а два года назад пересел в кресло заместителя губернатора. В его ведении - вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, регионального государственного жилищного надзора, международного и межрегионального сотрудничества.

- Его задержали в собственном особняке - все, как положено: постучались, вошли, - рассказал "КП" - Ростов-на-Дону" источник в силовых структурах. - Он был скорее растерян - видно было, что он просто не ожидал, что это случится. Или, по крайней мере, случится именно так, в этот день. Но довольно быстро собрался - попросил ордер на обыск, сам показывал все, о чем просили, в доме...

А нашлось, по словам собеседника, немало. Изъяты, в частности, крупная сумма денег наличными (и рубли, и доллары - около миллиона в отечественной валюте), большая коллекция дорогостоящих часов, ювелирные изделия, рабочая документация, несколько мобильных телефонов.

- Его "вели" долгое время - он находился в оперативной разработке еще до задержания Безуглова. И он, есть ощущение, понимал это, или осознавал, что неспокойно вокруг него. Ребята, честно говоря, сами удивились, что слишком много всего ценного в доме. Возможно, успокоился, когда взяли экс-министра (строительства, подчиненного Сидашу. - прим. ред.), потом директора "Ростовобластройзаказчика" Сергей Мищенко: решил, что по отношению к нему вопросы сняты, - отметил источник "Комсомольской правды".

НАША СПРАВКА

Сергей Сидаш родился в 1959 году в Актюбинской области. Окончил Челябинское высшее военное автомобильное командное училище. Служил в Вооруженных Силах, в дальнейшем руководил различными энергетическими компаниями в России и странах СНГ. С 2010 по 2015 год трудился в должности министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, после чего в течение года работал советником губернатора.

К обязанностям заместителя губернатора Сергей Сидаш приступил с сентября 2016 года.