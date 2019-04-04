2019-04-04T18:17:09+03:00
Происшествия

Экс-министра строительства Ростовской области оставили под стражей

Суд отклонил ходатайство защиты
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Николай Безуглов покинул пост перед самым стартом ЧМ. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.Николай Безуглов покинул пост перед самым стартом ЧМ. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.
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В четверг, 4 апреля, Ростовский областной суд отклонил ходатайство защиты экс-министра строительства донского региона Николая Безуглова (он сидит в СИЗО). Адвокаты настаивали на смягчении меры пресечения, поясняя, что Безуглов никуда сбегать не собирается, мало того, хочет активно сотрудничать со следствием. Однако суд не пошел навстречу стороне защиты - ходатайство оставлено без удовлетворения.

Напомним, бывшего чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, подрядчик при проведении работ по благоустройству прилегающей к «Ростов-Арене» территории использовал мелкофракционный песок низкого качества — вместо того, что был предусмотрен техзаданием.

Соответственно, и стоимость разная. Предварительный ущерб из-за подмены составил свыше 220 млн рублей. А Безуглов, как министр, курировал эти вопросы и должен был не допустить этого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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