Экс-министра строительства Ростовской области оставили под стражей
В четверг, 4 апреля, Ростовский областной суд отклонил ходатайство защиты экс-министра строительства донского региона Николая Безуглова (он сидит в СИЗО). Адвокаты настаивали на смягчении меры пресечения, поясняя, что Безуглов никуда сбегать не собирается, мало того, хочет активно сотрудничать со следствием. Однако суд не пошел навстречу стороне защиты - ходатайство оставлено без удовлетворения.
Напомним, бывшего чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
По версии следствия, подрядчик при проведении работ по благоустройству прилегающей к «Ростов-Арене» территории использовал мелкофракционный песок низкого качества — вместо того, что был предусмотрен техзаданием.
Соответственно, и стоимость разная. Предварительный ущерб из-за подмены составил свыше 220 млн рублей. А Безуглов, как министр, курировал эти вопросы и должен был не допустить этого.
ИСТОЧНИК KP.RU