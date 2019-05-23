Почему исчезает донская рыба и можно ли вернуть осетров

Подводная война в Дону и Таганрогском началась еще в прошлом столетии. Много веков царствовали осетровые, рыбец, судак и сазан. Постепенно местных стали теснить так называемые вселенцы, те рыбки, которых раньше и не видовали. К примеру, сейчас на первом месте по вылову уроженец Амура - серебряный карась. Он профессиональный приспособленец. Его путь на Дон сложен. В 17 веке виде экзотических золотых рыбок попал в западные акватории России из Китая, а в начале прошлого века - с Дальнего Востока уже как объект аквакультуры.

А ныне популярный пеленгас вообще-то обитал в Японском море, а в прошлом столетии акклиматизировался в Азовском настолько, что теперь его можно встретить на любом рыбном базаре. При этом местных сулу, шемайку не купить. Ученые много лет следят за этой подводной битвой и знают причины поражений и побед.

Агрессивное браконьерство - одна из причин уменьшения популяции местнойФото: ГУ МВД России по РО

СОЛЬ ГОНИТ МЕСТНУЮ РЫБЫ ИЗ ЗАЛИВА В ДОН

Начнем с одной из главных причин. Еще десять лет назад в Таганрогском заливе стал повышаться уровень соли. Одни считают, что виной всему снижение уровня воды, другие - ветер. Скорее всего, как водится, и то, и другое. Но тенденция такова — соли много (8-9 промили при старых значениях 4-5 промили), черноморская рыбка перебирается в залив, к примеру, уже замечены камбала (два года назад ее появление в пресноводном заливе стало сенсацией для ученых), кефаль, хамса, а местная теснится к пресной воде - устье Дона и повыше.

- Изменение солености Азовского моря и Таганрогского залива повлияло на видовой состав рыбы, - поясняет Данил Бухмин, ихтиолог, младший научный сотрудник ЮНЦ РАН. - Местная стала дольше расти, уходить в пресную воду, появилась сильная конкуренция со стороны серебряного карася. Если раньше было больше сазана и леща, то сегодня карась всех вытесняет. Что касается Азовского моря, то здесь преобладает по биомассе тюлька и хамса.

Динамика видового состава ценных рыб за сто лет показывает, что 1860-х годах ловились лещ, рыбец, сазан судак (около 345 тысяч тонн). Спустя сто лет на долю этих рыб приходилась всего 15 тысяч тонн. В 2015 году - ни килограмма. Промысловыми стали тюлька, хамса, серебряный карась, пиленгас и судак.

А ЧТО ОСЕТР?

С осетровыми рыбами вообще беда. Приключилась она буквально за пять десятилетий. Основная причина - человеческий фактор. В свое время в погоне за икрой переловили слишком много рыбы, но точка возврата, как считают ученые, не совсем утеряна.

Фото из книги "Мир каравайки и взморья глазами донских казаков"

- Теоретически восстановить осетровых возможно, - считает ведущий научный сотрудник отдела водных биологических ресурсов бассейнов южных морей Южного научного центра РАН Александр Старцев. - Тому есть пример. Когда закончили строительство Цимлянской плотины, ввели ее в действие (1953 год - автр), а позднее Николаевского низконапорного гидроузла (1974), произошел резкий процесс осолонения воды, так что к 1977 г. средняя соленость моря увеличилась до 13,8 %, а в Таганрогском заливе — до 11,2 %. Правда к 1982 году содержание солей в море снизилось, но вновь построенный Константиновский гидроузел уменьшил скорость течения реки (с 0,67 до 0,14 м/с), что полностью устранил способность к очитки нерестового субстрата осетровых, вызвав заиление естественных нерестилищ. Это в совокупности повлияло на численность популяций.

Как поясняет кандидат биологических наук, раньше белуга нерестились выше Цимлянского плотины доходя по основному руслу до Павловска, что в Воронежской области, заходя в реки Хопер, Медведицу и другие. Наибольшее значение в естественном размножении русского осетра имели нерестилища расположенные выше станица Николаевской (Ростовская область), но дальнейшее зарегулирование нижнего течения Дона низконапорными плотинами превратило реку в цепь замкнутых водоемов водохранилищного типа с медленным током и неспособностью самоочищается от ила.

Та же участь постигла севрюгу, имеющую наибольшее промысловое значение среди осетровых Азова. Строительство плотин свело популяции этого вида практически до полного исчезновения. Тогда советское правительство поставило задачу рыбоводам быстро восстановить богатство осетровых. Были открыты заводы, ловили производителей, инкубировали икру, а затем мальков стали выпускать в Дон. В 70-80-х годах семь осетровых заводов ежегодно выпускали 30-35 млн.экз. мальков. В сочетании с жестким регулирование промысла и борьбой с браконьерством численность была восстановлена.

В 90-х годах заводы стали закрываться, а браконьеры устроили агрессивный вылов. В результате имеем то, что имеем - в Таганрогском заливе, который считается колыбелью молодых рыб, белуга и русский осетр редкий гость. Объективности ради стоит отметить, что сохранить вид пытаются, но если, к примеру, в год выпускают в воду до 4 млн, но требуется в десятки раз больше. Еще здесь остро стоит проблема с производителями осетровой молоди. В естественных водоемах их очень мало, и обеспечить выпуск 100 млн мальков, остается не реальным – родителей не хватает. По этой причине молодь белуги, в последнее время, в Дон не выпускают. Да и выживаемость выпускаемой молоди оставляет желать лучшего. Так, что проблемы есть.

- А вот кормовая база осталась, - говорит Александр Старцев. - Белуга, будучи хищником, питается бычками, тюлькой и другой многочисленной рыбешкой. Они есть? Да есть! Потому восстановить популяцию теоретически возможно, при условии большого желания и возможности.

Итак, прогноз такой: местной рыбы, скорее всего, будет меньше, но все в наших руках, на данный момент достаточно, чтобы жители просто соблюдали правила рыболовства. Ловить можно, но не безжалостным способом: поймал, сколько нужно, чтобы покушать, остальное верни, пожалуйста, обратно в воду. Плюс, естественно, искусственное воспроизводство (ведь шемаю удалось спасти) и решение экологических проблем.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Куда делся настоящий донской рак и почему он вкуснее привозного

Ростовчане гордятся раками настолько, что заморского лангуста и королевскую креветку, конечно, отведают, а вот родного-любимого представителя членистоногих не просто кушать будут, а с особенной гордостью за державу и Тихий Дон. Спрашивать рецепт приготовления раков у казаков - это надолго погрузиться в красочный и увлекательный процесс приготовления. При этом не факт, что главные детали варки рака раскроют. Они те еще хитрецы (подробности)

КСТАТИ

Это сейчас донские раки почти на вес золота - последние пять лет ученые наблюдают тенденцию к сокращению численности. Причину видят в осолонении воды. Наиболее крупных представителей членистоногих (более 14 сантиметров) еще можно выловить в бассейне реки Сал и Усть-Манычском водохранилище, а вот в Дону они, увы, значительно меньше по размеру.

Раньше раков было столько, что в начале прошлого столетия ими кормили животных. Была даже поговорка: «Камыш родил? - Родил. - А ракам выход был? - Был. - Ну, матушка, не издохнешь с голоду».

А вот свидетельство ученого Сергея Алфераки (1910 год): «По словам рыбаков, было такое изобилие природных богатств, что за 20-30 копеек можно было, например, купить раков целый воз и что ими там даже откармливали свиней как самым дешевым и изобильным кормом».

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Почему в Дону пропали рыба и раки

Новое издание «Мир каравайки и взморья глазами донских казаков», посвященное Дону и Азовскому морю, презентовал известный ученый - океанолог и академик Геннадий Матишов, который много лет посвятил изучению природы донской дельты и взморья, современному состоянию рыбных ресурсов и промысла. И хотя книга рассчитана на широкий круг читателей, получить ее в руки - большая удача. Ее первый тираж составил всего 300 экземпляров. Потому мы решили выбрать самые интересные выводы, оценки и факты, некоторые из которых ранее были известны только узкому кругу специалистов, но они отвечают на главный вопрос: почему в донском краю пропали донская рыба и раки? (подробности)