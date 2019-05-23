В Ростове-на-Дону начали готовиться к сносу самозастроев

Владельцев самозастроев, а также тех, кто купил квартиры в незаконных домах, ждут нелегкие дни и плохие новости. В Ростове-на-Дону и других городах начали создавать специальные реестры, в которые будут попадать нарушители строительных норм и правил. Пощады, судя по недавнему заявлению губернатора, не будет.

- Надо видеть полную картину самовольно построенных объектов, - сказал Василий Голубев на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка. - Работу требуется провести по всей области. Это в интересах абсолютно всех! Часто начинаются споры между субъектами строительства: и теми, кто живет, и теми, кто пытается строить. Еще раз напоминаю, что самовольно построенный объект подлежит сносу.

Но в целом ситуация уже понятна. В Ростове-на-Дону в черном списке - свыше 160 самозастроев, если не больше. Практически каждый трехэтажный дом, который был построен под видом индивидуального, то есть потенциальный «клиент» реестра. В марте на сайте администрации Ростова-на-Дону появился проект постановления «Об утверждении порядка взаимодействия при выявлении и сносе самовольных построек», он как раз регулирует механизм борьбы с нарушителями.

Предполагается, что охоту будут вести городской департамент имущественно-земельных отношений, управление благоустройства и лесного хозяйства и районные администрации. Во время рейда они будут находить подозрительные дома, проверять документацию, а в случае отсутствия у владельцев бумаг и разрешений - вносить в список под снос. Согласно проекту, также будут проверять соответствие разрешений на строительство реальному объекту, к примеру, не появился ли дополнительный этаж, вход, не удлинилась ли стена.

Самое интересное - это порядок сноса. Владельцев обяжут делать это за свой счет. Если он будет тянуть больше шести месяцев, чиновники могут воспользоваться правом на изъятие через суд участка под ним (если он частный) и перевести в собственность города, а потом через сайт государственных закупок объявить тендер на снос. Администрация может потребовать от владельца возмещения ущерба.

Если дом пустой - тут понятно. А если там живут люди, купившие квартиру? Здесь ситуация зябкая. Чиновники обвиняют собственников в том, что они погнались за дешевыми квадратными метрами (и это правда), не проверяли документы, то есть сами нашли для себя голову боль. А с другой стороны, а где были надзирающие органы, когда строители, к примеру, возводили лишний этаж? Вопрос спорный и еще обсуждается.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Жители дома на Халтуринском отстояли свои квартиры

Ситуация была удивительна и непонятна многим. В 2013 году здание мебельной фабрики переделали под жилой дом, после чего стали продавать квартиры. Раскупили сразу - удобное место в центре города, недорогое жилье. Пять лет администрация молчала, а потом вышла с шокирующим для 253 семей требованием - снести.

- Спорный объект возведен без получения необходимых разрешений, с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил, что создает реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, - гласит текст иска.

Ростовчане не согласились. Собственники приобрели квартиры за счет ипотеки и маткапитала, то есть документы проверялись много раз, - опять же никто сделку не остановил. Жильцы провели собрание и единогласно решили бороться за свой дом. Суд состоялся в октябре прошлого года. Ответчики настаивали на давности иска и выводах экспертов, которые посчитали, что после реконструкции здание не представляет угрозы для жильцов. В итоге они победили. Суд встал на сторону жильцов, а они встретили его решение аплодисментами.

НАША СПРАВКА

Согласно Реестру в Ростовской области 171 объект является самовольной постройкой с признаками многоквартирного жилья. В том числе в донской столице – 163, в Аксайском районе – 1, в Новочеркасске – 3, в Таганроге – 4.

По 76 объектам приняты решения судов о сносе, запрете строительства, реконструкции или ввода в эксплуатацию, еще по 27 объектам отказано в сносе, по 4 заключены мировые соглашения. Дела еще по 25 объектам дела находятся в судебном производстве; по 39 объектам иски о сносе до настоящего времени не предъявлялись.

КСТАТИ

Администрация Ростова-на-Дону планирует выступить с ходатайством об исключении из Реестра следующих объектов:

- в отношении которых судом в сносе отказано:

пер. Халутринский, 4-д (№ 6 в Реестре);

ул. Турксибская, 69/50 (№ 8);

ул. Ректорская, 36 (№ 29);

ул. Дундича, 19 (№ 34);

ул. Черевичкина, 91 (№ 76);

ул. Черевичкина, 91-а (№ 78);

ул. Иницативная, 12 (№ 84) – является объектом ИЖС;

ул. Буйнакская, 13 (№ 87);

ул. Каракумская, 21 (№ 95);

пер. Дубовский, 9-в (№ 97);

ул. Водников, 9 (№ 107);

пер. Искрянский, 12 (№ 110);

ул. Нариманова, 52 (№ 114);

ул. Односторонняя, 2д (№ 115);

ул. Односторонняя, 77 (№ 116);

ул. Багарамяна, 2-г (№ 130);

пер. Зональный, 28 (№ 131);

СНТ «Архитектор 48» (№ 160);

- в отношении которых признаны права собственности:

ул. 3-я Кольцевая, 1-а (№ 67);

ул. Благодатная, 211 (№ 56);

пер. Парковый, 5,9-а (№ 158);

ул. Детская, 43 (№ 85);

ул. Тарасовская, 20 (№ 154);

ул. Джапаридзе, 35 (№ 7);

- в отношении которых исполнены решения суда о сносе или приведении в соответствие:

ул. Шекспира, 25 (№ 40);

ул. Манежная, 94/18 (№ 48);

- в отношении которых утверждены мировые соглашения:

ул. Чкалова, 36,31-а (№ 21);

ул. Чкалова, 38-а (№ 22);

ул. Чкалова, 40-а (№ 23);

ул. 4-я Семейная, 3 (№ 9);

- объектов, строительство которых не начато:

пер. Зональный, 11 (№ 109);

ул. Омская, 27/1 (№ 121);

- объектов блокированной жилой застройки, иски не подавались:

ул. Обзорная, 158-158м (№ 57);

ул. 2-я Обзорная, 66-66г (№ 58);

пер. 1-й Путеводный, 4-4в (№ 59);

пер. Путеводный, 8-8в (№ 60);

- объекта, не являющегося многоквартирным домом:

ул. Трудящихся, 127 (№ 66) – является объектом ИЖС