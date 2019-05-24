В Ростове-на-Дону супруги убивали знакомых, заманивая на встречу с потомственной гадалкой

Супруги Палаткины перед судом успели почистить все аккаунты, чтобы в прессу или паблики не попали их снимки. Но поздно. Интернет помнит все. Во всяком случае карточки Натальи остались. Улыбчивая, симпатичная, несмотря на полноту, приятная женщина средних лет. Знакомые рассказывают, что при общении она очень располагала к себе.

- Болтушка, хохотушка, обычная, часто жаловалась на здоровье и мужа-балбеса, - рассказывает бывшая подруга Светлана. – Мне до сих пор трудно поверить, что она "особо опасный преступник". Материться хочется от мысли, стольким семьям горе принесла.

ПОДСЫПАЛА СНОТВОРНОЕ В ВОДКУ

38-летняя Наталья Палаткина - коренная жительница Ростова-на-Дону. Всю свою жизнь работала продавщицей. Последние годы она слишком увлеклась микрозаймами, на которые уходила почти вся ее заработная плата (в общей сложности 400 тысяч рублей). От сожителя толку было мало, разве что мужик рядом. Он подрабатывал на стройках, но, как говорят соседи, больше пропивал. Но жить хотелось сейчас и красиво. Когда два года назад друзья и знакомые отправились отдыхать на моря, женщина решила быть не хуже остальных. Деньги заняла у постоянного клиента. Он обещал подождать пару месяцев, а потом пришел в магазин к Наталье с вопросом: «Где мои 100 тысяч рублей?».

- Она долго думала, а потом решила избавиться от кредитора, - рассказал Абу Магамедов, заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по РО. - Предложила выпить, а в напиток подсыпала снотворное.

Убедившись, что он заснул, женщина его задушила, после чего приказала мужу позвонить знакомому таксисту и попросить машину на время. Тот, увидев пару тысяч рублей, не стал задавать лишних вопросов. Супруги вывезли тело на пустырь, выбросили в кусты, потом вымыли машину и стали ждать появления полицейских. Прошел день, второй, третий, но никто в квартиру не врывался, наручники не доставал, даже участковый не пришел с вопросами в магазин. Палаткины решили, что умны и удача на их стороне.

ЗАДУШИЛА ПРЯМО В МАШИНЕ

Второй жертвой стала хозяйка магазина, где работала Наталья. У предпринимательницы Любовь Власюк возникли серьезные семейные проблемы, из-за которых она не находила себе места. Она очень переживала и нервничала.

- А давайте к гадалке поедем, - как-то предложила Наталья. - Она крутая, потомственная, всю правду скажет. Только надо крупную сумму денег взять. Ничего отдавать ей не надо, она поколдует над ними, после чего вернет.

Ростовчанка и поверила. Ну как не поверить своей сотруднице, которая была вхожа в семью? Они вместе отмечали праздники, делились женскими проблемами, были если не подругами, то хорошими знакомыми.

К гадалке отправились вечером на машине, которую Палаткин взял у того же таксиста. Любовь спокойно сидела впереди, в ее сумочке лежали 300 тысяч рублей и дорогой телефон, она была уверена, что едет на встречу с гадалкой. Машина остановилась на пустыре в Аксайском районе, который заранее присмотрели супруги. Ее задушили прямо в машине ремнем, после чего выбросили в кусты. Автомобиль опять помыли, да вернули таксисту.

Наталья Палаткина (слева) и Любовь Власюк (посередине). Фото: семейный архив

Найденных в сумочке денег хватило бы на все кредиты Натальи, но добыча затмила разум ее мужа. Когда утром она отправилась на работу сочувствовать и горевать по поводу исчезновения хозяйки магазина, он стащил все деньги. Несколько дней кутил с проститутками, сняв номер в гостинице, потом приполз умолять о прощении. Наталья побила, да простила.

ЦЕНА ОШИБКИ ЭКСПЕРТА - ЖИЗНЬ КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ И ЖЕНЫ

Через несколько недель тело Любовь Власюк случайно обнаружил грибник. Родные были уверены, что ее убили, даже подозревали Палаткину, но эксперт в документе написал, что она умерла своей смертью — от ишемической болезни сердца. И никого не смутило, что женщина оказалась одна далеко от дома, ничего не сообщив родным.

- А ведь если бы не эта ошибка эксперта, моя супруга была бы рядом, - говорит Денис Кравец, муж следующей жертвы криминальной парочки. - Ведь тогда уже заподозрили эту женщину.

Вера Кравец. Фото: семейный архив

Бывшие одноклассницы Вера Кравец и Наталья Палаткина случайно встретились в школе, куда пришли за детьми. В разговоре ростовчанка призналась о том, что мечтает вылечить супруга, у которого проблемы со здоровьем.

- Я знаю одну гадалку, собирай деньги, точно поможет, - уже привычно стала лгать Наталья, а вечером приказала мужу звонить таксисту.

Вера кинулась занимать деньги (собрала 45 тысяч рублей), ничего не сказав мужу об этом разговоре, только обмолвилась о встрече, назвав девичью фамилию Палаткиной.

На следующей день Веру Кравец искали по всему городу. Волонтеры расклеивали объявления, в социальных сетях перекидывали друг другу сообщения. Все понимали, что любящая мама и супруга не могла просто так уехать, бросив родных. Сутки понадобились оперативникам, чтобы вычислить Палаткиных и выяснить место, где они задушили ремнем жертву.

Вскоре в квартиру, которую снимали супруги, постучались оперативники. Наталья плакала, заламывала руки, каялась, жаловалась на здоровье, сожителя, жизнь. Но в суде так и не попросила у родных прощения. Те надеялись на максимально возможный срок наказания, но криминальная парочка выйдет на свободу, правда, не скоро.

Наталья Палаткина будет находиться в колонии 18 лет, ее муж на год меньше. Приговор в законную силу вступил.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Эксперт, который ошибся, предстал перед судом

24 мая в Аксайском районе начался процесс над судебно-медицинским экспертом, который допустил ошибку в установлении причин смерти Любви Власюк. Его обвиняют в халатности.

- По версии следствия, в мае 2017 года он провел судебно-медицинскую экспертизу тела женщины, обнаруженную вне населенного пункта без видимых телесных повреждений, указав в качестве причины смерти имеющееся у нее заболевание – ишемическую болезнь сердца, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО. - В последующем в декабре 2017 года органами предварительного следствия установлены лица, причастные к причинению смерти женщины.

Была проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза эксгумированного тела погибшей, которая показала, что ее смерть в действительности носила криминальный характер. Эксперту грозят обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы до одного года, а также арест на три месяца.