В Ростовской области предложили увеличить срок исковой давности по нарушениям Правил дорожного движения

В Ростове-на-Дону прошел юридический форум «Донская инициатива», посвященный экспертному обсуждению предложений, поступивших в рамках одноименного проекта, который реализуется в регионе по инициативе членов Совета Федерации от Ростовской области и депутатов донского парламента.

- Форум проводится уже в шестой раз, - рассказала сенатор Ирина Рукавишникова. - В течение нескольких месяцев, с ноября прошлого года по апрель нынешнего, мы собирали предложения жителей Ростовской области, касающиеся совершенствования действующего законодательства, сейчас мы подводим итоги. Все поступило порядка 350 идей — правда, не все они прошли сквозь сито экспертного отбора, однако наиболее интересные сегодня уже прорабатываются.

Львиная доля из них, по ее словам, касается необходимости внесения изменений в федеральное законодательство. В частности, привела пример Рукавишникова, многих волнует закон так называемый закон «О тишине»: несмотря на то, что есть такой нормативный акт на уровне региона, есть инициатива, которая созвучна предложениям из других субъектов Федерации, о придании ему статуса федерального.

- Обсуждаются также вопросы по предоставлению дополнительных льгот малому и среднему бизнесу — для тех, допустим, которые участвуют в государственно-частному партнерстве, есть идея по созданию новой модели для так называемой мобильной торговли, о совершенствовании стандартов бытового обслуживания, - перечислила сенатор. - Кроме того, огромный массив предложений — по реформированию Кодекса об административных правонарушениях. Например, речь идет об увеличении срока исковой давности по отдельным видам правонарушений — в том числе, по нарушению Правил дорожного движения: сегодня очень короткие сроки, органы власти не успевают провести все процедуры, а это ведет к ощущению безнаказанности, плюс одновременно растет негативный оттенок.

Участники форума обсудили поступившие в течение нескольких месяцев инициативы. Фото: Анатолий Карбинов / пресс-служба ЗС РО.

Инициативы рассматривались на разделенных по соответствующим темам дискуссионных площадках — и своеобразной изюминкой нынешнего форума, отметила Ирина Рукавишникова, стала студенческая платформа под названием «Я законодатель», победители которой смогут в будущем попробовать себя в качестве помощников сенатора от Ростовской области.

Как уточнил председатель комитета ЗС РО по законодательству Александр Косачев, выступивший модератором площадки под названием «Перспективы совершенствования регионального законодательства», в рамках проекта «Донская инициатива» любой житель Ростовской области или орган местного самоуправления мог представить свои предложения. При этом депутаты Законодательного собрания взяли на себя обсуждение именно региональных инициатив.

- По нашей теме поступило около сорока законодательных предложений от граждан, общественных организаций, от органов исполнительной власти Ростовской области и органов местного самоуправления: они касаются разных сфер законодательства – административного законодательства, о местного самоуправления, жилищного, градостроительного, о социальной защите населения, - отметил Косачев.

Живую дискуссию, в частности, вызвала идея о внесении изменений в областной закон о порядке определения правилами благоустройства границ прилегающих территорий в муниципалитетах, по совершенствованию жилищного законодательства, регионального законодательства об административных правонарушениях, об опеке, попечительстве и жилищном обеспечении детей-сирот и другие.

- Это действительно большое событие сегодня — здесь поднимаются очень актуальные для всей России вопросы, - прокомментировал, в свою очередь, форум депутат ЗС РО Сергей Косинов. - Я имею в виду так называемую оптимизацию законодательства, чтобы устранить пересечения регионального и федерального нормативных актов. Важно участие в этом процессе экспертного сообщества.

Подводя итоги экспертной сессии, Александр Косачев подчеркнул, что все поступившие предложения будут направлены в соответствующие министерства и ведомства — для оценки их целесообразности и возможности реализации.

НАША СПРАВКА

Проект «Донская инициатива» стартовал в ноябре 2018 года. Его цель - обобщение и реализация актуальных предложений по совершенствованию действующего федерального и областного законодательства.