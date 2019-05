Крутая энергетика! В шоу «Голос.Дети» одним из победителей стал Роберт Багратян из Ростова-на-Дону

Поздравляем от всей души! После не совсем приятной истории вокруг голосования шоу «Голос.Дети», были аннулированы результаты и названы победители. В ходе спецвыпуска шоу гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст сообщил их имена: Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян и Мариам Абделькадер, а также Микелла Абрамова, победа которой была аннулирована. Это все финалисты шоу.

Теперь талантливый школьник из Ростова-на-Дону, у которого уже сотни тысяч поклонников, не только получит миллион рублей, но и возможность поработать в студии «Юниверсал мьюзик».

Фанаты Роберта уже отметились на его странице многочисленными комментариями (здесь и далее авторские стиль и пунктуация сохранены): «Роберт ты восхитительно спел! Потрясающе! Ты молодец!», «Роберт, ты не только талантливый но и очень искренний. Я плакала с тобой разделяя твою радость», «Удачи тебе и побольше хороших, душевных песен!», «Потрясающе! Заслушалась!», «Очень проникновенная песня».

Сам Роберт вместе с подругой по команде передали привет дочери Алсу (видео он опубликовал на своей странице), тем самым показав, что никакой вражды между детьми не существует, они очень тепло и искренне относятся друг к другу.

ОФИЦИАЛЬНО

Роберт Багратян. The Show Must Go On - Слепые прослушивания - Голос.Дети - Сезон 6.