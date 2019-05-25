2019-05-25T11:39:08+03:00
Общество

Крутая энергетика! В шоу «Голос.Дети» одним из победителей стал Роберт Багратян из Ростова-на-Дону

Он, как и остальные финалисты, получит миллион рублей
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Роберт стал одним из победителей. Фото: официальная страницаРоберт стал одним из победителей. Фото: официальная страница
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Поздравляем от всей души! После не совсем приятной истории вокруг голосования шоу «Голос.Дети», были аннулированы результаты и названы победители. В ходе спецвыпуска шоу гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст сообщил их имена: Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян и Мариам Абделькадер, а также Микелла Абрамова, победа которой была аннулирована. Это все финалисты шоу.

Теперь талантливый школьник из Ростова-на-Дону, у которого уже сотни тысяч поклонников, не только получит миллион рублей, но и возможность поработать в студии «Юниверсал мьюзик».

Все финалисты шоу «Голос.Дети» получат по 1 млн рублей. Фото: Максим Ли/Первый канал

Все финалисты шоу «Голос.Дети» получат по 1 млн рублей. Фото: Максим Ли/Первый канал

Фанаты Роберта уже отметились на его странице многочисленными комментариями (здесь и далее авторские стиль и пунктуация сохранены): «Роберт ты восхитительно спел! Потрясающе! Ты молодец!», «Роберт, ты не только талантливый но и очень искренний. Я плакала с тобой разделяя твою радость», «Удачи тебе и побольше хороших, душевных песен!», «Потрясающе! Заслушалась!», «Очень проникновенная песня».

Сам Роберт вместе с подругой по команде передали привет дочери Алсу (видео он опубликовал на своей странице), тем самым показав, что никакой вражды между детьми не существует, они очень тепло и искренне относятся друг к другу.

robert_bagratyanrobert_bagratyan
Лучшая команда в #lo_kidsvoice , Спасибо @lobodaofficial , @mikellaabramova , @nino_chesner ,
2005 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ОФИЦИАЛЬНО

Роберт Багратян. The Show Must Go On - Слепые прослушивания - Голос.Дети - Сезон 6.

Первый канал - о скандале на шоу «Голос. Дети»: «Во время голосования были отмечены некоторые аномальности»

Первый канал распространил комментарий о ситуации вокруг финала шоу «Голос.Дети», который состоялся в пятницу, 27 апреля. Напомним, с большим отрывом от соперников в проекте по результатам зрительского голосования победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. (подробности)

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- Ты уже настоящая суперзвезда, - прокомментировала выступление юного ростовчанина Светлана, которая и стала его наставником.

Сам Роберт признался, что ему недавно исполнилось 13 лет, поет «всю жизнь», он большой поклонник Queen, после чего спел еще один отрывок из репертуара группы. Когда Роберт покидал сцену, зрители дружно скандировали: «Молодец!». (подробности)

Голос.Дети-6. Специальный выпуск от 24.05.2019. Голос.Дети телепроект, который призван дарить только позитивный опыт каждому из участников. Каждый участник становится членом большой семьи Голоса . А в трудную минуту семьи становятся еще более сплоченными. Первый канал принял беспрецедентное решение провести отдельный специальный выпуск проекта Голос.Дети в прямом эфире с участием всех финалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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