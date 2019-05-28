2019-05-28T13:02:10+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону грабители офиса потеряли сейф, где было почти полмиллиона рублей

Полицейские ищут неудачливых злоумышленников
Ольга КУПОРОВА
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Полицейские ищут преступниковПолицейские ищут преступниковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростове-на-Дону разыскивают преступников, которые в ночь на 25 мая ворвались в офисное здание, расположенное на улице Туполева. Неизвестные в масках стали кричать на охранника, чтобы тот даже не подумал нажимать тревожную кнопку. На всякий случай они связали мужчину, после чего стали вскрывать помещения компаний.

Нашли два сейфа. В одном, который находился в логистической фирме, было полмиллиона рублей, в другом - организации, которая занимается оптовой торговлей алкоголем - 490 тысяч рублей.

- Когда по вызову на место прибыла следственно-оперативная группа, то нашли не только орудия и отпечатки преступников, но и один из сейфов - он лежал прямо возле офисного здания, - пояснил источник "КП-Ростов" в правоохранительных органах. - Как оказалось, там было порядка 490 тысяч рублей.

Предполагают, что налетчики либо решили, что он пустой, либо их кто-то вспугнул, а они, убегая, уронили металлическую коробку и не рискнули за ней возвращаться. Стражи порядка надеются прояснить ситуацию у самих грабителей, которых сейчас ищут, а по факту разбоя возбуждено уголовное дело.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Там было 10 млн рублей: в Ростове-на-Дону полицейский присвоил сейф, потерянный грабителями

Само преступление, где в роли главного злодея и похитителя богатств выступил полицейский, произошло в сентябре прошлого года. Но о краже умалчивали. Пока в суд не передали документы на взятие под стражу бывшего участкового. Тогда-то журналисты и общественность узнали о сюжете из жизни, который, пожалуй, может лечь в основу детективного фильма.

Подозреваемого зовут Владимир Полчков. На улицу Думенко участковый прибыл по вызову - у дома № 1 обнаружили закрытый металлический сейф. Полицейский, вместо того, чтобы действовать по инструкции - сфотографировать, оформить изъятие, забросил его в патрульную машину и ретировался. На сейф у него были планы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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