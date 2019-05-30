2019-05-30T15:24:26+03:00
Общество

После выигрыша в лотерею шахтер-пенсионер из Ростовской области стал миллионером

Мужчина признался, что хочет потратить деньги на покупку квартиры
Ольга ГОПАЛО
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Житель Ростовской области Алексей Гардымов стал миллионером, купив один лотерейный билет.Житель Ростовской области Алексей Гардымов стал миллионером, купив один лотерейный билет.Фото: СОЦСЕТИ
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Мечта выиграть в лотерею для многих кажется фантастикой. Но только не для жителя Ростовской области Алексея Гардымова. Для него она стала явью, причем совершенно неожиданно для него. В лотерее дончанин выиграл один миллион рублей. Фортуна улыбнулась ему по полной: лотерейный билет он купил первый раз в жизни.

- Я шел на юбилей друга, когда по дороге встретился киоск «Столото», - рассказал он. - Настроение было отличное, решил испытать удачу. В тот момент у меня появилось сильное желание поучаствовать в лотерее. Билет-то я купил, но уже на следующее утро о нем забыл.

Какого же было удивление новоиспеченного миллионера, когда Алексей не только вспомнил о своей спонтанной покупке, но и решил посмотреть результаты розыгрыша на сайте.

- Признаться честно, потом долго пересчитывал нули, - улыбается победитель.

К слову, всю жизнь мужчина работал шахтером и добывал уголь. А недавно дончанин вышел на пенсию. В числе его хобби - книги и рыбалка. У Алексея большая домашняя библиотека.

Правда, выигрыш он потратит не на пополнение своей коллекции, а на покупку квартиры, о которой давно мечтал.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ростовчанка выиграла в лотерею квартиру, но заберет выигрыш деньгами

Вере Борисовне везет по крупному не в первый раз. В молодости вместе с супругом они выиграли внушительную сумм для тех лет. А свой первый лотерейный билет супруги приобрели в 1975-м году, когда ее муж занимался строительством центра подготовки космонавтов на Байконуре. (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Больше двух миллионов рублей выиграл в лотерею водитель-дальнобойщик из Ростовской области

Как рассказал сам счастливчик Владимир Облаков, лотерейные билеты он покупает через Интернет. Правда, делает это только на определенном участке федеральной трассы М-4 «Дон», по которой ему частенько приходится колесить по работе. При этом мужчина рассказал, что выигрыш планирует потратить на семью. В частности, хочет купить квартиру для своей дочери. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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