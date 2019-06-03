2019-06-03T14:19:29+03:00
Общество

Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону июнь 2019: Северный, Темерник и район проспекта Ленина

Выясняем, где и когда в июне 2019 в Ростове-на-Дону пройдут отключения горячей воды
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в июне 2019 в Ростове-на-Дону пройдут отключения горячей водыВыясняем, где и когда в июне 2019 в Ростове-на-Дону пройдут отключения горячей водыФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону июнь 2019: Северный, Темерник и район проспекта Ленина. Известно, что добрая половина города будет вынуждена греть воду в кастрюльках уже с 17 июня. О плановых отключениях горячей воды сообщают «Ростовские тепловые сети».

В частности, горячее водоснабжение будет отсутствовать в Северном жилом массиве в пределах улиц: Капустина – Пацаева – Бульвар Комарова – Стартовая – Планетная – Орбитальная – Венеры – Каракумская – пр. Королева – пр. Космонавтов – Волкова.

Не повезет и жителям микрорайона «Темерник» в пределах улиц: ЛелюшенкоМироноваДуменко.

А также краны опустеют в домах в районе проспекта Ленина в пределах улиц: Нансена – Ахтарский – Текучева – Мечникова – Стадионная – Шеболдаева – пр. Ленина – Профинтерна – Ярослава ГаланаЛаринаПогодинаНариманова – пр. Нагибина – Новаторов – Врубовая – пер. Актюбинский.

Воду обещают дать без предварительного оповещения. Известно, что в планах коммунальщиков дать воду 22 июня 2019 года. Однако как показывает опыт, неудобства можно терпеть и дольше.

Так, например, произошло с недавними отключениями в домах в центре города и Западного жилого массива. Воду должны были включить в двадцатых числах мая, но по прежнему 242 многоэтажки пока остаются без горячей воды в кранах.

КСТАТИ

Горожан просят в случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия не приближаться к месту дефекта, быть осторожными и внимательными и немедленно сообщить об этом по телефону круглосуточной диспетчерской службы (863) 234-89-44.

ИСТОЧНИК KP.RU

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