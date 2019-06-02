«Парень на стиле!»: Роковая блондинка Виктория Лопырева показала новое фото сына от известного бизнесмена

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева из Ростова-на-Дону, которая в феврале стала мамой, показала новую карточку своего сына Марка. Пост она приурочила к Дню защиты детей. Красавица и телеведущая продолжает скрывать лицо малыша, но фанаты не обижаются, они в восторге от ребенка.

- Парень на стиле, - с юмором написал кто-то в комментариях.

lopyrevavika Bulatov junior Пусть будет просто #ДеньДетей V

- Такого же хочу, - заявила одна из подписчиц, тут же получив лайк и ответ от Виктории: «Значит будет».

lopyrevavika Miami s sunset (with the newest addition of our family Happy 3 month our baby Mark Leo We love you! V #MarkLeo3month

Уже несколько постов Виктория Лопырева никак не комментирует свое семейное положение, но и так понятно, что у роковой блондинки, столкнувшейся перед рождением ребенка с атакой хейтеров, сейчас все хорошо. В комментариях практически никто ее не обвиняет в том, что она увела мужчину из другой семьи. В одном из своих интервью красавица так прокомментировала свое отношение к возлюбленному Игорю Булатову: "Это такое сильное чувство, что ему невозможно было сопротивляться.".

- Мы давно знакомы, лет десять, наверное, но всегда просто дружили, - пояснила красавица. - То, что случилось потом, объяснению не подлежит, это было словно вспышка. Чувства вообще сложно объяснить. Проще сказать, почему человек не нравится.

lopyrevavika This place is better OFF with you here V

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