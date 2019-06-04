2019-06-04T14:45:03+03:00
Общество

Пробки на М-4 в Каменске-Шахтинском растянутся на три года: новый мост через Северский Донец появится лишь к 2023-му

Временную переправу для автомобилей обещают сделать в августе
Александр СТЕПАНОВ
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Для легкового транспорта через реку навели понтонную переправу. Фото: Павел Сапрыкин/пресс-служба губернатора РО.Для легкового транспорта через реку навели понтонную переправу. Фото: Павел Сапрыкин/пресс-служба губернатора РО.
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Судя по всему, туристам, предпочитающим поездки на Черноморское побережье в отпускной сезон на личных автомобилях, стоит заранее, прокладывая маршрут по М-4 через Ростовскую область, готовиться к тому, что в одном месте точно придется потерять немало времени в пробке.

Эта неприятная точка на карте — переправа через Северский Донец в Каменске-Шахтинском, где одна половина моста (та, что ведет как раз с севера на юг) дала трещину и вышла из строя. Причем — насовсем: его закрыли не только для проезда автотранспорта, но и для пешеходов, а специалисты даже заявили, что он может рухнуть от любой дополнительной нагрузки.

- Я совсем недавно (25 мая. - прим. ред.) посмотрел ход работ на Каменском мосту — пробка там тогда была примерно полтора километра, работает только левый мост: правый пришел в негодность, прослужив почти полвека и не дотянув полутора лет до этого своего юбилея, дал сбой, трещину, - рассказал губернатор Василий Голубев в эфире телепередачи «Главные о главном». - Сейчас изучаются конструкции существующего моста, чтобы понять, насколько его подпорные сваи готовы к эксплуатации в дальнейшем. Очень неплохо сработали военные, которые навели понтонный мост для проезда легковых автомобилей, плюс наши мостостроители пообещали запустить в августе еще один временный мост, в километре от существующего.

Схема расположения будущего временного моста, который должен появиться в августе. Фото: Instagram.com/golubev.v.u

Схема расположения будущего временного моста, который должен появиться в августе. Фото: Instagram.com/golubev.v.u

Между тем, что касается аварийного моста, то процесс его замены на новый, по словам главы региона, займет несколько лет: сначала, до середины следующего года, будет идти проектировка, а затем, 2-3 года, займет его возведение. Иначе говоря — срок, до которого должны построить новую постоянную переправу обозначен до 2023 года.

А это означает, что и пробки там — особенно в сезон отпусков — непременно будут. В пиковый период нагрузка, например, на Аксайский мост, который ведет в сторону Краснодара по М-4 в объезд Ростова-на-Дону составляла 117 тысяч автомобилей в сутки — логично предположить, что и на путепроводе через Северский Донец в Каменске трафик вряд ли меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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