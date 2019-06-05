Новые птенцы соколиного семейства

Купить квартиру в новостройке в Ростове-на-Дону – задача непростая. Несмотря на обширное предложение, достойных вариантов немного. Чтобы в одном объекте сошлись все плюсы, надо очень постараться поискать.

Группа компаний «Сокол» презентовала два новых жилых комплекса. Фото: ГК «Сокол»

Поэтому новостройки с удачным соотношением места, инфраструктуры, качества строительства и цены в нашем городе нарасхват. Одним из примеров являются жилые комплексы, которые строит группа компаний «Сокол».

Группа компаний «Сокол» презентовала два новых жилых комплекса. Фото: ГК «Сокол»

Сегодня в активе застройщика четыре современных жилых комплекса в Ростове-на-Дону и Новочеркасске: «Сокол на Крупской», «Сокол на Батуринской», «Сокол на Королева 20А» и «Сокол на Магнитном». Они стали настоящим украшением городской инфраструктуры, объединяет их еще и то, что квартиры во всех новостройках «Сокола» всегда раскупаются еще до завершения строительства.

Группа компаний «Сокол» презентовала два новых жилых комплекса. Фото: ГК «Сокол»

В чем секрет такой популярности у покупателей? Во-первых, принципиальная позиция застройщика – повышенное внимание к социальной инфраструктуре. Детских, игровых и спортивных площадок здесь всегда вдвое больше, чем требуют нормативы. Во-вторых, дома обслуживает собственная управляющая компания «Комфорт», входящая в ГК «Сокол». УК не имеет задолженностей перед поставщиками ресурсов, поддерживает на территории образцовый порядок, занимается озеленением и обустройством дворов. И, в-третьих, при этом стоимость квартир остается в сегменте «доступное массовое жилье».

Группа компаний «Сокол» презентовала два новых жилых комплекса. Фото: ГК «Сокол»

Данным принципам застройщик всегда остается верен и при реализации своих новых девелоперских проектов. В конце мая «Сокол» презентовал два строящихся микрорайона в Ростове-на-Дону, которые обещают стать настоящим событием на местном рынке жилой недвижимости.

Президент группы компаний «Сокол» Арутюн Сурмалян, принявший участие в открытии офисов продаж, расположенных прямо возле стройобъектов, подробно рассказал о новых птенцах «соколиного» семейства.

ЖК «Сокол на Оганова». Шесть высоток на 2212 квартир, ввод в эксплуатацию - 2023 год. На территории жилого комплекса предусмотрен даже собственный бассейн 25 метров. Помимо этого, у жителей будут игровые, спортивные и детские площадки, детский сад, поликлиника, опорный пункт полиции, многоуровневая закрытая парковка, автомойка, СТО. Жители Военведа, где давно не появлялось новых домов, проявляют большой интерес к строящемуся микрорайону. Очевидно, к моменту сдачи домов в эксплуатацию здесь по традиции не останется свободных квартир.

ЖК «Сокол Градъ» на пр. 40-летия Победы – еще более масштабный проект практически с аналогичной социальной и инженерной инфраструктурой. Восемь домов на 2779 квартир, срок сдачи – 2025 год. Здесь будет реализована автономная система отопления (крышные котельные), что позволит жильцам ощутимо экономить на коммунальных платежах. Просторная и комфортная территории жилого комплекса будет находиться рядом большим городским парком площадью 18 га.

По словам президента ГК «Сокол» Арутюна Сурмаляна, новостройки на 100% обеспечены финансированием, деньги целевые. 15% – собственные средства компании, 10% - дольщиков, 75% финансирует «Сбербанк» на основании кредитного договора.

Группа компаний «Сокол» презентовала два новых жилых комплекса. Фото: ГК «Сокол»

- Сбербанк предлагает застройщикам кредитные продукты на каждой стадии реализации проекта, от разработки проектной документации до ввода объекта в эксплуатацию, а также на этапе, когда у застройщика остались готовые и непроданные квартиры. Мы полностью готовы помогать нашим партнёрам адаптироваться и успешно работать в новых условиях финансирования жилищных проектов - отметил и.о. управляющего Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов, - Сбербанк, являясь эскроу-агентом, видит свою функцию в защите интересов обеих сторон договора участия в долевом строительстве, и обеспечивает максимальную безопасность и надёжность расчётов по сделке. ГК Сокол - наш долгосрочный и значимый партнер с прогрессивным руководителем, который готов внедрять в бизнес новые продукты и расширять деловое сотрудничество. Мы высоко оцениваем развитие компании, поддержка банка поможет клиенту реализовать амбициозные проекты.

Группа компаний «Сокол» презентовала два новых жилых комплекса. Фото: ГК «Сокол»

Каркасно-монолитные многоэтажные дома возводятся согласно мировым стандартам и обеспечивают прочность, долговечность, облегченные отделочные работы и высокие теплоэнергетические показатели. При строительстве соблюдаются все нормы и требования федерального и регионального законодательства. На данный момент в рамках первого этапа идут подготовительные и строительно-монтажные работы в точном соответствии с утвержденным планом. Надежность, ответственность, качество — базовые принципы работы застройщика.

Группа компаний «Сокол» презентовала два новых жилых комплекса. Фото: ГК «Сокол»

Сегодня в продаже студии и 1-, 2-, 3-комнатные квартиры по цене от 43 тыс. руб. за кв. метр. Действует акция «стяжка пола и остекление балкона в подарок».

Будущим новоселам доступны различные формы оплаты: ипотека (в том числе по льготной ставке), рассрочка, маткапитал, сертификаты. Летом текущего года они получат ещё одну дополнительную возможность — приобретение жилья на условиях военной ипотеки.

Группа компаний «Сокол» презентовала два новых жилых комплекса. Фото: ГК «Сокол»

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ГК «Сокол» является одним из признанных лидеров регионального рынка строительства. В мае 2019 года компания «Галактика», входящая в структуру холдинга, заняла второе место среди застройщиков Ростовской области по объему текущего строительства (свыше 274 тыс. кв. м.) с рыночной долей 7,53%. В общероссийском рейтинге по данному показателю застройщик занимает 64-ю позицию. Общий объем жилья, построенного ГК «Сокол», составляет более 130 тысяч кв. метров. Обладателями новых квартир в комфортабельных жилых комплексах стали 1600 семей.

По всем вопросам можно проконсультироваться в офисах продаж, которые работают на объектах без перерывов и выходных.

ЖК «Сокол на Оганова» (Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 20)

Время работы:

понедельник – пятница, с 10.00 до 19.00

суббота – воскресенье, с 10.00 до 18.00

Телефоны:

8 (863) 311-44-02, 311-44-03

8 (863) 210-00-90

Сайт:

https://www.жксоколростов.рф

ЖК «Сокол Градъ» (Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 63/17)

Время работы:

понедельник – пятница, с 10.00 до 19.00

суббота – воскресенье, с 10.00 до 18.00

Телефоны:

8 (863) 311-44-02, 311-44-03

8 (863) 210-00-90

Сайт:

https://www.жксоколростов.рф

Застройщик ООО «Галактика». Проектная декларация на сайте https://www.жксоколростов.рф