2019-06-05T15:16:01+03:00
Общество

«Девушка, ну просто СУПЕР!»: в Турции супруга тренера ФК «Ростов» устроила фотосессию в купальнике

Во время отпуска Дарья Карпина даже нашла время рассказать болельщикам и поклонникам, как на самом деле они познакомились с мужем
ГОШЕВ Игорь
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- Последние денечки отпуска, - такими словами предвосхитила свою фотосессию супруга тренера желто-синих.- Последние денечки отпуска, - такими словами предвосхитила свою фотосессию супруга тренера желто-синих.
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- Последние денечки отпуска, - такими словами предвосхитила свою фотосессию супруга тренера желто-синих Валерия Карпина. На кадрах Дарья позирует в купальнике на фоне местных красот. Семья вместе с детьми сейчас отдыхает в Турции.

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#папанахозяйстве #мамаотдыхает #отпускудался #турция
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Поклонники не смогли пройти мимо, чтобы не оставить лайк и комплимент хозяйке странички: «Шикарная девушка !», «Очень красивые фотографии получились», «Цвет настроения - синий!», «Вот теперь я понимаю, правильный цвет купальника» и «Девушка, ну просто СУПЕР!».

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Последние денечки отпуска
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К слову, на отдыхе у Дарьи Карпиной - видимо, пока супруг возился с их маленькой дочкой, появилось время ответить на вопросы поклонников. В частности, она рассказала как познакомилась со своим мужем.

- Меня очень часто спрашивают о нашем знакомстве, - откровенно призналась Дарья Карпина. - Это, действительно, необычная, красивая и искренняя история.

А дальше продолжила:

dasha.karpinadasha.karpina
Откровения пост
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- Если коротко, мы знакомы всю жизнь, а именно – 30 лет. Моя мама и мой муж – хорошие друзья с юности. Невероятно, но Валерий Георгиевич держал меня на руках, когда я была в возрасте нашей общей дочери! Можете себе представить? У нас много совместных фото, на которых он всегда красив, а я взрослею... Мы общались всю жизнь, и в какой-то момент поймали пресловутую искру. Нам не надо было притираться характерами: мы хорошо знали друг друга, поэтому никаких сюрпризов не случилось, а случилась настоящая – зрелая, выдержанная, как хорошее вино.

dasha.karpinadasha.karpina
Дача стайл... Год этак 2003... я и мой муж
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Кстати, пара вместе уже почти 4 года.

- Я благодарна нам обоим, ведь мы дождались этого счастья, не испугались никаких преград и трудностей, построили свой очаг вдвоем и до сих пор трепетно его бережем, - завершила пост откровения супруга тренера ФК «Ростов».

dasha.karpinadasha.karpina
В сказке
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ИСТОЧНИК KP.RU

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