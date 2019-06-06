Какой автомобиль сочетает в себе проходимость внедорожника и габариты компактного городского автомобиля? Ответ — Renault Duster Adventure. «Комсомольская правда Ростов-на-Дону» решила протестировать этот кроссовер и отправилась на нем покорять поля и овраги в окрестностях микрорайона Суворовский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/713226" frameborder="0"></iframe> Renault Duster в Ростове-на-Дону: тест-драйв автомобиля с мужским характером.Характеристики Renault Duster Adventure проверены ростовскими дорогамиИван БОГОЛЮБОВ

- Эта модель является самой популярной в своем классе. Она имеет высокий клиренс, надежные агрегаты, дизельный мотор в 1,5 литра (109 лошадиных сил), полный привод с тремя режимами. Один из самых проходимых автомобилей на российском рынке, - менеджер отдела продаж «Авингруп Холдинг» Максим Смирнов. - Автомобиль не раз был проверен на деле рыбаками, охотниками и путешественниками. Отличное соотношение цены и качества для тех, кто любит загородные поездки.

Renault Duster в Ростове-на-Дону: тест-драйв автомобиля с мужским характеромФото: Иван БОГОЛЮБОВ

Жизнь ростовчанина зачастую связана с выездами на природу, но даже если никуда не выбираться за город, нужно помнить, что из-за капризов погоды на улицах южной столицы могут неожиданно появится сугробы снега или огромные лужи. В таких случаях внедорожные характеристики Renault Duster пригодятся горожанину не меньше, чем жителю села. На нем можно спокойно выбраться даже из сложного двора, переехать через любые бордюры и ямы. Последнее для Ростова тоже очень актуально.

Renault Duster в Ростове-на-Дону: тест-драйв автомобиля с мужским характеромФото: Иван БОГОЛЮБОВ

Данная машина может похвастаться ударопрочным пластиком, защищающим крылья, кожаным салоном, черными рейлингами и литыми колесными дисками, круиз-контролем и навигационной системой последнего поколения, которая поддерживает приложения Apple CarPlay и Android Auto. Максимальная скорость заявлена 167 км/ч, разгон «до сотни» - 13,2 секунды, дорожный просвет - 210 мм. В различных комплектациях можно выбрать и бензиновые двигатели объемом до 2 литров (до 143 лошадиных сил), механическую коробку передач и автомат.

Renault Duster в Ростове-на-Дону: тест-драйв автомобиля с мужским характеромФото: Иван БОГОЛЮБОВ

Три режима полного привода позволяют легко передвигаться по любым дорогам и бездорожью. Первый (только передний привод) оптимизирует экономию топлива. Второй (авто) автоматически распределяет крутящий момент между передними и задними колесами в зависимости от дорожных условий и скорости машины. Третий (блокировка) - полноценный полный привод, с которым автомобиль может двигаться со скоростью до 80 км/ч, что дает возможность передвигаться быстро и уверенно даже на сложных участках.

Renault Duster в Ростове-на-Дону: тест-драйв автомобиля с мужским характеромФото: Иван БОГОЛЮБОВ

Отметим, что на тест-драйве водитель съехал в крутой кювет поселковой дороги и заехал из этого оврага обратно на проезжую часть. Автомобиль легко выдержал это испытание, пассажиры при этом не ощутили какого-либо дискомфорта. Модель испытали и на грунтовке, и в грязевой луже — он везде «ощущал» себя в родной стихии.

- Ко мне на тест-драйв приезжают брутальные мужики - охотники и рыбаки. Они садятся в эту машину с видом: «Ну и что ты нас собираешься удивить?» А потом я вижу в их глазах радость и азарт, как у подростков. Эта машина действительно имеет мужской характер и умеет показать себя, - резюмировал Максим Смирнов.

Добавим, что вы лично можете оценить возможности Renault Duster Adventure. Для этого запишитесь на тест-драйв в салоне «Авингруп Холдинг» на Вавилова, 74.

Телефон: 23-00000

Сайт: avingroup.ru

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