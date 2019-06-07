Минувшие выходные выдались не только жаркими, но и по-настоящему праздничными. В субботу Ростове-на-Дону шумно отметили День защиты детей, а в воскресенье свой традиционный праздник для горожан провела «Комсомолка». Дважды в год мы организуем семейный пикник, чтобы собрать своих читателей вместе, повеселиться и отлично провести время на свежем воздухе в хорошей компании. У нас всегда насыщенная и вкусная программа!

На этот раз местом встречи выступила площадь возле фонтана в парке им. Горького. Здесь расположилась наша фирменная стойка со всеми популярными книжными коллекциями «Комсомолки», а также столики партнеров, которые помогали организовать этот праздник.

Давно мечтаете о собственном доме или квартире, но все никак не решитесь на покупку недвижимости? Самое время сделать важный шаг! Сейчас ипотека стала как никогда доступной. В течение трех часов, пока длился наш праздник, специалисты Газпромбанка давали консультации по кредитным продуктам. На сегодняшний день Газпромбанк предлагает одни из самых выгодных условий по программам кредитования, в том числе по ипотеке и потребительским займам.

Ростовчане встретили лето с «Комсомолкой»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

А белоснежный котик в стиле Уютной ипотеки от Газпромбанка – приятное дополнение! С ним с удовольствием фотографировались на память и дети, и взрослые. Для гостей праздника партнер провел конкурс, участникам которого надо было вспомнить как можно больше пушистых и усато-полосатых сказочных персонажей. Оказывается, перечислять мультяшных и киношных котиков можно очень долго, так что соревнование между двумя командами было захватывающее. Но главное, что подарки от Газпромбанка за свое старание получили все – мягкую игрушку в виде кота и настенные часы.

Ростовчане встретили лето с «Комсомолкой»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Какой же праздник без угощения? Подкрепиться и распробовать эксклюзивное угощение можно было за столиком хлебозавода «Юг Руси». Чего здесь только не было: и знаменитые кексы с различными начинками, и пироги с фруктами, и ватрушки с творогом. А также огромный пирог ручной работы с двойной начинкой, который на хлебозаводе изготовили специально для нашего пикника. Отведать такое угощение можно только на празднике «Комсомолки» – в магазине такой пирог не купишь!

Ростовчане встретили лето с «Комсомолкой»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Хлебозавод «Юг Руси» - лидер производства хлеба и хлебобулочных изделий в нашем регионе. Его продукция удостоена звания «Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 Лучших товаров России», а также награждена золотой медалью за высокое качество в конкурсе «Продукт года». В число золотых призеров попали и сладости, которые традиционно пользуются популярностью у ростовчан: ватрушки с творожной и малиновой начинками, песочные пирожки, кекс с цукатами и изюмом, какао и шоколадной крошкой, творожный, шарлотка с яблоком. Все это можно было попробовать на нашем празднике, а счастливчики забрали вкусности домой, приняв участие в конкурсе от «Юга Руси». Трое смелых отгадывали песни, в которых упоминаются хлебобулочные изделия. И получили в подарок наборы сдобной выпечки к чаю!

Ростовчане встретили лето с «Комсомолкой»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Ростовчане встретили лето с «Комсомолкой»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

За здоровьем и хорошим настроением гостей на празднике следила сеть медицинских лабораторий «ИНВИТРО». Она является ведущей медицинской компанией в России и предлагает более 1800 видов исследований: от базового анализа крови до сложных биохимических, иммунологических и генетических исследований. Обратиться в любой медицинский офис «ИНВИТРО» можно самостоятельно или по направлению врача. Результаты исследований действительны в любом государственном медучреждении на территории страны.В медицинском офисе в Ростове и Таганроге, помимо лабораторной диагностики, проводится широкий спектр ультразвуковых исследований, ЭКГ, работают врачи-гинекологи. Также можно заказать услугу «Выезд на дом» и сдать анализы дома или в офисе - это просто и удобно.

Ростовчане встретили лето с «Комсомолкой»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

В течение праздника представители компании консультировали гостей и провели конкурс детского рисунка «Моя здоровая семья». Ребята в возрасте до 12 лет увлеченно рисовали свои шедевры. В финале конкурса все участники получили памятные дипломы. А самым успешным художникам достались подарки с символикой компании.

Ростовчане встретили лето с «Комсомолкой»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Ну а те, кому не повезло в конкурсах, в конце праздника могли поучаствовать в розыгрыше призов от «Комсомолки»: 3 пригласительных билета на два лица на спектакли в Музыкальный театр и 10 билетов в музей «Россия – моя история». Чтобы поучаствовать в лотерее, нужно было всего лишь приобрести газету на нашей фирменной стойке. Некоторые купили целую пачку и правильно сделали – так гораздо больше шансов, что повезет!

Ростовчане встретили лето с «Комсомолкой»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Ростовчане встретили лето с «Комсомолкой»Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Праздник прошел на одном дыхании и в дружеской обстановке. Хорошее настроение гостям создавали участники хореографического ансамбля «Фиеста» под руководством Марины Мельниковой. Они украсили этот день своими современными танцевальными номерами и яркими костюмами. А если вы пропустили наш семейный пикник, не расстраивайтесь – мы обязательно встретимся еще не раз!