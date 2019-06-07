Муж задушенной полицейскими в Элисте пенсионерки умер от горя, не выдержав пропажи жены

В элистинской трагедии с убийством местной предпринимательницы Лилии Годиной, задушенной участковым, когда она отказалась платить ему дань с прибыли своих магазинов, добавилась еще одна смерть: скоропостижно скончался муж пенсионерки — Александр Годин.

- У него было тяжелое заболевание, Саша только недавно перенес очередную операцию и находился под присмотром Лили дома, - рассказала «КП» знакомая семьи Годиных. - Она старалась вообще не оставлять его надолго одного. А в тот вечер, 30 мая, ушла, сказав, что нужно встретиться с этим извергом (речь идет о лейтенанте полиции Романе Ланцынове, том самом участковом, который задушил ее. - прим. ред.). И не вернулась обратно. А он — лежачий больной. То есть вообще не может сам себе ни покушать приготовить, ничего другого сделать.

Скорее всего, полагает источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах, когда Лилия Година не вернулась тем роковым вечером, он разволновался настолько, что у него пошла горлом кровь, и он умер. Его тело, по информации нашего собеседника, обнаружил только на следующий день двоюродный брат женщины — Владимир, который сначала вызвал скорую, а уж потом, когда завершились все эти сложные действия, отправился в полицию (это случилось уже около десяти вечера 31 мая) писать заявление о пропаже сестры, телефон которой не отвечал.

Ее объявили в розыск в качестве без вести пропавшей. И те самые полицейские, один из которых, Роман Ланцынов, по версии следствия, задушил несчастную, а двое других, Михаил Л. и Олег Г., вместе с ним вывезли ее тело на машине за шестьдесят километров к северу от Элисты и спрятали в бетонной трубе, активно принимали участие в розыске убитой.

Мучители Лилии цинично принимали участие в поисках той, чье тело они сами запрятали после убийства.Фото: СОЦСЕТИ

- Главный подозреваемый, кстати, быстро понял, что дело запахло жареным, решил скрыться, - пояснил источник. - По всей видимости, хотел понять, раскрутят это дело или оно останется «глухарем». Но шила в мешке не утаишь: о сложных взаимоотношениях супругов-предпринимателей Годиных (у них было два магазина — продуктовый и посудный) с участковыми знали не только в узком семейном кругу, поэтому довольно быстро определился круг подозреваемых — именно полицейских. Тем более, что незадолго до исчезновения ее видели возле магазина, и она кому-то сказала, что как раз идет на встречу с «нашим ментом», как они между собой называли Ланцынова.

В общем, когда местные сыскари поняли, что в деле, очень большой долей вероятности замешаны коллеги, было направлена спецсообщение в центральный аппарат МВД России, и из Москвы в Элисты тут же отправилась группа оперов из Главного управления собственной безопасности ведомства.

- 5 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», и одновременно провели операцию по задержанию тех двоих участковых, которые помогали прятать тело, - отметил наш собеседник. - И они, понимая, что все — вариантов отмазаться нет, сразу же написали явку с повинной и указали, где находится труп.

В республиканском управлении СКР «Комсомольской правде» сообщили, что следственные действия продолжаются, главный подозреваемый объявлен в федеральный розыск.

Главный подозреваемый - Роман Ланцынов - объявлен в федеральный розыск. Фото: МВД по республике Калмыкия.

- Для нас всех, кто дружил с Лилей и Сашей, это большая личная трагедия: они всю жизнь вместе, это была крепкая семья, - со слезами говорит знакомая Годиных. - Когда стало известно о его болезни, она буквально все деньги, которые они зарабатывали на своих магазинах, отдавала на лечение. Так переживала, так старалась еще хоть немного продлить ему жизнь... Очень надеюсь, что этих оборотней посадят надолго!..

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