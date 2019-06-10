2019-06-10T17:30:28+03:00
Общество

Как ростовчанам не отравиться ранними овощами

Специалисты раскрывают секреты их правильной покупки
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Как ростовчанам не отравиться ранними овощамиКак ростовчанам не отравиться ранними овощамиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Базарчики Ростова-на-Дону переполнены овощами и фруктами. Рядом с томатами из Кривянки красуются помидоры из Азербайджана и Египта, огурцы из Ирана, а еще есть цитрусовые из Африки и груши из Китая. И, увы, никто не даст вам гарантии, что молодой картофель, помидорчик или сочный болгарский перец не станут причиной отравления из-за превышения содержания пестицидов и селитры.

- С начала года только с рынков донской столицы изъято и уничтожено около 3 500 кг плодоовощной продукции. Каждый третий килограмм уничтожили из-за превышения нитратов, - поясняют врачи Ростовской городской СББЖ. - В основном, это ранние сорта томатов, огурцов, капусты, баклажанов, зелени и картофеля.

Определить на глаз опасный картофель или помидорчик невозможно, но есть три важных правила. Во-первых, у каждого овоща или ягоды есть своя сезонность. Благоразумно избегать покупки клубники, к примеру, в середине мая, а арбуза - в июле.

Во-вторых, не рекомендуют брать «идеальные» фрукты и овощи, которые без аромата. Шансы нарваться на селитру весьма велики. В-третьих, можно взять за привычку ходить с тестером либо требовать заключения лабораторного анализа. Но не стоит забывать, одну деталь - дабы нитратомер давал точный результат, он должен находиться в стерильной среде, иначе могут быть сильные погрешности.

В-четвертых, стоит избегать покупок овощей на улице - с машины или в палатке. Зачастую туда попадает продукция, которая идет мимо контроля соответствующих служб. Лучше потратить время и все-таки дойди до магазина или официального базара.

- На каждом из продовольственных рынков имеются лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, оборудованные приборами, позволяющими выявлять небезопасную и некачественную продукцию до того, как она могла бы попасть на прилавки и столы потребителей, - поясняют эксперты. - Там проверка проводится по таким показателям, как радиационный фон, органолептика и нитрат-тест.

ВАЖНО!

Чем опасны нитраты

На самом деле, нитраты содержатся во всей растительной продукции, так как их используют для более активного роста. Избыток этих веществ способен преобразовываться в организме человека в нитриты, а это чревато отравлением. Для арбуза, например, норма содержания нитратов - 60 мг на 1 кг, для дынь - 90 мг на 1 кг. На концентрацию нитратов влияет не только количество химии, которую добавили в землю, но даже количество солнечного света, густота посева.

КОНКРЕТНО

Самое опасное время для покупателя - начало уборки урожая. Нитраты может содержать любая зелень: шпинат, щавель, недозрелые овощи. А вот фрукты, арбузы и дыни имеют наименьшее количество нитратов ввиду большего количества воды в составе. У каждого растения есть свой участок плода, где могут скапливаться нитраты: в кочане капусты это кочерыжка, в редиске и огуречных культурах - верхний слой, у моркови - серединка, у кабачков, огурцов, дыни - кожура.

КСТАТИ Как грамотно покупать овощи и зелень на рынке

Совет №1

Выбирая, старайтесь отдавать предпочтение овощам и фруктам среднего размера, избегайте идеального вида.

Совет № 2

Больше всего нитратов накапливают листовые овощи (салаты, капуста), корнеплоды (редис, свекла, морковь) и зелень (укроп, шпинат, зеленый лук). Перед их употреблением лучше удалять самые опасные части (к примеру, в зелени - стебли, в огурцах и редисе - часть возле хвостика и кожуру, в свекле - верхушку и корень).

Совет №3

Перед употреблением в пищу все купленные овощи надо тщательно промыть водой, листовые овощи и корнеплоды лучше замочить в холодной воде (получаса хватит с головой).

ИСТОЧНИК KP.RU

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