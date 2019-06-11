От чистого истока: юные ростовчане заложили «капсулу времени» для будущих поколений

5 июня, в День эколога, одна из просветительских организаций Ростова-на-Дону отметила свой юбилей - 15 лет с момента основания. Речь идет об Информационно-экологическом центре «Ростовводоканала», где детей учат защите окружающей среды и, прежде всего, реки Дон.

Казалось, совсем недавно «Комсомолка» писала о создании экоцентра, а ведь многие его ученики уже выросли. Это значит, новое поколение ростовчан - люди, которые понимают огромное значение чистой воды. И с каждым годом их становится все больше.

15 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ЭКОЛОГИЕЙ

Немного истории. Информационно-экологический центр был создан в 2004 году бывшим директором «Ростовводоканала» Захаром Ивановичем Акоповым. Почетный работник ЖКХ, он решил, что на базе крупного коммунального предприятия необходимо заниматься экологическим просвещением детей и молодежи в сфере сохранения водных ресурсов донского края и развития бережного отношения к потреблению воды. Он же и возглавил новую структуру, которая стала уникальной площадкой на юге России.

Михаил Чернышев в 2004 году открывал Детский экологический центрФото: Иван БОГОЛЮБОВ

Сегодня экоцентр охватывает около 200 образовательных учреждений Ростова и области. Его ученики не просто слушают лекции о бережном отношении к природе, но и участвуют в опытах по очистке речной воды, рассматривают ее под микроскопом, участвуют в экологических играх и викторинах.

На счету этой организации три тысячи «уроков воды», в том числе и выездных - проведенных в школах, детских садах, библиотеках, интернатах, детских домах и даже реабилитационных центрах. И самое главное - сотрудникам Водоканала действительно есть, что рассказать юным слушателям о защите окружающей среды. Ведь данное предприятие не просто занимается производством и подачей воды для Ростова-на-Дону и Батайска - оно ежегодно совершенствует свои технологии и оборудование, чтобы снизить водозабор из реки Дон и улучшить очистку стоков.

Вот лишь несколько основных фактов. В 2018 году «Ростовводоканал» запустил в работу комплекс сооружений повторного использования промывных вод. Объект позволил полностью прекратить сброс промывных вод фильтров в Кизитериновскую балку, а также сократить водозабор на 14 миллионов кубометров в год, что сопоставимо с объемами, необходимыми для водоснабжения таких городов, как Батайск или Гуково. Также предприятие внедрило систему ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод и полностью отказалось от использования жидкого хлора. Благодаря модернизации оборудования вода после обработки на очистных сооружениях городской канализации теперь не оказывает влияния на экосистему Дона, так как в ней больше нет остаточного хлора.

И ЕЩЕ НА 30 ЛЕТ ВПЕРЕД

15-летие экоцентра решили отметить символическим событием, главными участниками которого стали дети. 5 июня на территории Водоканала по адресу Максима Горького, 293 была заложена в землю «капсула времени». Внутри - послание нынешних учеников центра потомкам. Прочитать его должны будут через 30 лет, в 2049 году.

- В капсуле находится письмо наших воспитанников будущим поколениям. Там дано напутствие, как нужно беречь окружающую среду, заботиться о ее ресурсах. В том числе о главном источнике жизни - воде, - пояснила руководитель центра Ирина Ивлева. - Мы сохранили списки всех детей, кто участвовал в этом мероприятии и надеемся, что через 30 лет они, уже повзрослевшие, будут присутствовать на вскрытии капсулы. Мы так же устроим праздник, даже еще больше, чем сегодня, ведь у нас станет больше воспитанников.

Свое запечатанное послание юные ростовчане положили под металлическую плиту во дворе предприятия, рядом с фонтаном. Памятная табличка гласит, что капсула будет вскрыта на 45-летие Информационно-экологического центра.

Экоцентр охватывает около 200 образовательных учреждений Ростова и области. Фото: Водоканал

Воспитанников ИЭЦ с праздником поздравляли взрослые.

- Спасибо вам за то, что проявляете интерес к вопросам экологии и бережного отношения к природе, за осознанность, которую вы проявляете в повседневной жизни, когда сортируете мусор или вовремя выключаете кран холодной воды, - обратился к детям гендиректор АО «Ростовводоканал» Максим Неснов. - На нашем предприятии ежедневно трудятся сотни людей, поставляя качественную воду в дома горожан. И эта работа всегда сопряжена с бережным отношением к природе и самой главной нашей ценности - реке Дон.

- Я очень благодарен Ростовскому водоканалу. Это предприятие за короткий промежуток времени сделало мощный технологический рывок. И та идея, что родилась здесь 15 лет назад, до сих пор живет и охватывает нашу молодежь, - сказал депутат Госдумы РФ Михаил Чернышев, который в 2004 году открывал Детский экологический центр, будучи еще мэром Ростова-на-Дону. - Поверьте, если бы 15 лет назад мы также начали бы заниматься мусорной проблемой, у нас бы сегодня ее уже не было. Потому что культура отношения к экологии начинается с самого раннего возраста. Вот за рубежом ребенка в школе учат правильно собирать мусор - он потом приходит домой и делает замечание родителям. Я надеюсь, что добрые традиции, зародившиеся в Водоканале, будут только приумножаться.

После торжественной закладки «капсулы времени» юных экологов ждали подарки, угощения и игры со сказочными персонажами. Сейчас они всего лишь дети и еще не понимают, что такое 30 лет. Возможно, за это время жизнь раскидает их по разным городам и странам. Но главное то, что знания о защите окружающей среды останутся с ними навсегда и через их семьи будут транслироваться новым поколениям сознательных людей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За 15 лет работы Информационно-экологический центр Ростовского водоканала охватил своими занятиями более 60 тысяч детей Ростовской области. Только в 2018 году на его уроках побывали около 6,5 тысячи человек. Для ребят провели 150 экскурсий на объекты предприятия и 32 конкурса экологической направленности. ИЭЦ организовал 30 мероприятий городского и регионального значения.